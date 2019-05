Hirving Lozano ontkent stellig: ‘Ze zijn in Nederland soms te hard’

Hirving Lozano baalt een beetje van zijn imago als duikelaar. De aanvaller van PSV wordt regelmatig onderuitgehaald door tegenstanders, maar gaat volgens menigeen bij tijd en wijle ook veel te gretig naar de grond. "Als mensen zeggen dat ik dat doe of tegenstanders een gele kaart aansmeer, maakt mij dat niet uit", zegt de Mexicaan in gesprek met Voetbal International.

“Ik weet dat het niet zo is en dat is genoeg. Het heeft geen zin om het met me over één fout te hebben (de schwalbe tegen NAC Breda, red.), terwijl er zoveel overtredingen op mij worden gemaakt. Dat is hier niet anders dan in Mexico. Daar krijg je meer met verschillende verdedigers te maken”, aldus Lozano, die stelt dat er in de Eredivisie 'bijna allemaal grote en sterke jongens' spelen achterin.

“De verdedigers hier zijn bij veel teams de beste spelers. Ik probeer met mijn spel mijn team te helpen en de verdedigers willen hun elftal ook helpen. Ze moeten mij dus afstoppen. Als dat op een normale manier niet lukt, dan doen ze het op een andere manier. Met overtredingen. Daarbij lopen ze het risico een kaart te krijgen”, stelt Lozano, die ontkent dat hij het contact expres opzoekt.

“Het enige dat ik wil, is de bal bij me houden, dat doe ik door mijn hele lijf te gebruiken. Dat er dan soms contact is, is normaal. Dat zoveel verdedigers een gele kaart tegen mij krijgen, zegt denk ik genoeg. De verdedigers in Nederland zijn soms te hard in hun tackles, ze zijn vaak te laat en trekken heel veel aan mijn shirt", zegt Lozano, die benadrukt dat de scheidsrechters de grens bepalen.