Chelsea - Arsenal: live-uitzending, aanvang en verwachte opstellingen

Niet eerder heeft een Europese finale zoveel negatieve aandacht gekregen als de eindstrijd in de Europa League tussen Chelsea en Arsenal. De kritiek heeft niets te maken met de prestaties van beide Engelse teams, maar met de locatie van de finale. Woensdagavond is het Olympisch Stadion van Baku het strijdtoneel van de op-één-na grootste Europese finale in clubverband. Supporters hebben weinig trek om veel geld uit te trekken voor een grote reis en laten het massaal afweten. De fans die wel de moeite hebben genomen om af te reizen naar Azerbeidzjan kunnen een tactisch steekspel verwachten, want the Blues en the Gunners kennen elkaar door en door.

Waar de stadions van Chelsea en Arsenal in Londen slechts tien kilometer uit elkaar liggen, moeten beide ploegen ruim vierduizend kilometer reizen om het tegen elkaar op te nemen in de Europa League-finale. Chelsea, winnaar van de Europa League in het seizoen 2012/13, was in de halve finale te sterk voor Eintracht Frankfurt, terwijl Arsenal over twee duels afrekende met Valencia. De laatste keer dat de twee Engelse topclubs tegenover elkaar stonden was op 19 januari. In het Emirates Stadium was de ploeg van manager Unai Emery met 2-0 te sterk voor Chelsea door doelpunten van Alexandre Lacazette en Laurent Koscielny. De confrontatie op Stamford Bridge werd in augustus vorig jaar beslist in het voordeel van de thuisploeg: 3-2.

De wedstrijd tegen Arsenal zal bij Chelsea in het teken staan van het afscheid van Petr Cech en Eden Hazard. Eerstgenoemde stopt met keepen, terwijl de Belgisch international voor een transfer naar Real Madrid staat. Het duel staat ook in het teken van het mogelijke afscheid van manager Maurizio Sarri. De Italiaan staat voor een terugkeer naar de Serie A, want hij staat volgens de Italiaanse kranten bovenaan het wensenlijstje van Juventus. Over zijn toekomst wilde Sarri het op weg naar de wedstrijd tegen Arsenal liever niet hebben. “Ik zou heel graag in de Premier League willen blijven en Chelsea is een van de belangrijkste clubs in deze competitie. Mijn toekomst is voorlopig woensdag, denk ik. Ik moet denken aan de finale op dit moment.”

UEFA maakt zich belachelijk met verkwisten van de ‘Petr Cech Final’

Lees hier ons verhaal over de negatieve aandacht die heerst rondom de Europa League-finale. Lees artikel

Ook bij Arsenal was er in aanloop naar de Europa League-finale veel te doen om randzaken. Henrikh Mkhitaryan is buiten de wedstrijdselectie gelaten vanwege de politieke spanningen tussen zijn land Armenië en Azerbeidzjan. In de groepsfase liet hij om die reden ook al het groepsduel met FK Qarabag aan zich voorbij gaan. "We zijn tot deze moeilijke beslissing gekomen nadat alle opties zijn overwogen. Dergelijke wedstrijden komen niet vaak voor en het besluit om niet te gaan doet dan ook erg veel pijn. Ik zal ondanks alles mijn teamgenoten steunen. Laten we hopen dat Arsenal de Europa League-beker mee terugneemt naar Londen”, reageerde Mkhitaryan op Instagram.

Blessures

Chelsea moet het waarschijnlijk doen zonder N’Golo Kanté. De Frans international heeft zaterdag een knieblessure opgelopen en moet de finale mogelijk laten schieten, zo bevestigde Sarri dinsdag. “Het probleem is de timing, want we hadden maar vier dagen. We proberen hem fit te krijgen. Het is niet een heel serieuze blessure. Maar het probleem is dat we maar drie tot vier dagen hadden om hem te laten herstellen. Ik weet niet of hij kan spelen, maar we gaan er wel voor.” Sarri kan ook niet beschikken over Ruben Loftus-Cheek en Callum Hudson-Odoi, die allebei aan de kant staan met een langdurige blessure.

Bij Arsenal ontbreekt Aaron Ramsey, die zijn laatste wedstrijd voor zijn club heeft gespeeld. De aanwinst van Juventus kampt met blessureleed en mist derhalve de finale. Ook Héctor Bellerin, Denis Suárez en Rob Holding zijn geblesseerd.

Vermoedelijke opstellingen

Aan de kant van Arsenal is het de vraag voor wie Emery kiest tussen de palen: Bernd Leno of de afzwaaiende Cech, die na de finale naar alle waarschijnlijkheid terugkeert naar zijn oude club Chelsea om aan de slag te gaan als sportief directeur. De Tsjechische routinier speelde dit kalenderjaar in alle knock-outduels, terwijl Leno in de Premier League de voorkeur krijgt. Het lijkt erop dat Cech zijn gedroomde afscheid gaat krijgen, al wilde Emery dat nog niet bevestigen.

“Het belangrijkste voor ons is dat we de finale winnen. De opstelling laat ik als eerste aan de spelers zelf weten. Cech is een geweldige professional en hij kan terugkijken op een fantastische carrière. Het wordt zijn laatste wedstrijd omdat hij beslist heeft dat hij ermee stopt. Ik hoop iets belangrijks met hem te kunnen doen, of hij nou gaat spelen of juist niet. Misschien start hij, misschien niet”, aldus Emery.

Vermoedelijke opstelling Chelsea (4-3-3): Kepa; Alonso, Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Hazard, Pedro, Giroud

Vermoedelijke opstelling Arsenal (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang

Live-uitzending

De Europa League-finale tussen Chelsea en Arsenal gaat woensdagavond 29 mei om 21.00 uur van start. De wedstrijd is live te volgen op het open kanaal RTL 7. De voorbeschouwing gaat om 20.00 uur van start. De Londense derby is ook live te zien op FOX Sports. Op de kanalen 1 en 4 begint om 20.00 uur de voorbeschouwing.