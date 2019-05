‘Miljoenentransfer PSV-spits naar Serie A momenteel onbespreekbaar’

Sam Lammers is volgens Italiaanse media op weg naar Sampdoria, maar PSV wil niet meewerken aan een vertrek van de 22-jarige spits. De club uit de Serie A zou een bedrag van tussen de tien tot twaalf miljoen euro voor hem overhebben. Echter, Mark van Bommel ziet voor de aanvaller een belangrijke rol weggelegd volgend seizoen en daarom is een vertrek momenteel onbespreekbaar.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde dinsdag op Twitter al dat een transfer van Lammers naar Sampdoria hem onwaarschijnlijk lijkt. De Telegraaf meldt woensdag dat de spits niet hoeft te rekenen op een transfer. Van hem wordt geacht dat hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de concurrentiestrijd moet aangaan met Luuk de Jong. Beide spitsen kunnen ook als ‘nummer tien’ uit de voeten. Maxi Romero, vorig jaar voor tien miljoen euro aangetrokken, staat op de nominatie om verhuurd te worden.

Lammers, die door PSV op dertienjarige leeftijd uit de jeugdopleiding van Willem II werd geplukt, ligt tot medio 2021 vast in het Philips Stadion. Tot dusver speelde hij achttien officiële duels voor PSV, waarin hij drie keer scoorde. Voor Jong PSV was Lammers productiever: in 63 wedstrijden maakte hij 30 doelpunten voor het tweede elftal van de topclub. Het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor sc Heerenveen. In Friesland ontwikkelde hij zich sterk en was hij met zestien competitiedoelpunten belangrijk voor zijn ploeg.