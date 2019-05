Dick Advocaat vlucht catacomben in: ‘Ik kan het moeilijk onderdrukken’

FC Utrecht plaatste zich dinsdagavond dankzij een 0-2 overwinning op bezoek bij Vitesse voor de tweede voorronde van de Europa League. Voor Dick Advocaat betekende het zijn laatste wedstrijd als trainer van de Domstedelingen, daar de ervaren oefenmeester na dit seizoen vertrekt. Advocaat was in de slotfase van de wedstrijd zijn emoties niet de baas.

Vrijwel direct na de 0-2 van Simon Gustafson in Arnhem was te zien hoe de ogen van Advocaat vochtig werden. De Kleine Generaal vluchtte na het laatste fluitsignaal snel de catacomben in. "Ik had waterige oogjes. Daarom wilde ik naar binnen, omdat ik die emotie moeilijk kan onderdrukken", lichtte hij na afloop toe in gesprek met de NOS.

De 71-jarige Advocaat beseft dat het wel eens zijn laatste klus als trainer in Nederland zou kunnen zeggen. Hij sprak de spelersgroep van Utrecht na afloop toe. "Ik zei tegen mijn spelers: geniet van wat je doet. Straks ben je net als ik trainer... Het elftal heeft geweldig gespeeld."

"Het is niet de eerste keer dat ik iets moet loslaten. Maar anders stond er altijd weer iets anders klaar. Dat is nu niet, maar ik verveel mij niet", verzekert Advocaat, die nu gaat genieten van een lange vakantie. "Die van mij duurt waarschijnlijk wat langer, haha", zegt hij lachend, refererend aan de korte vakantie die de spelers van Utrecht te wachten staat met het oog op de tweede voorronde van de Europa League.