Lars Veldwijk richt zich tot criticasters: ‘Ik ben tweemaal gepromoveerd’

Sparta Rotterdam is volgend seizoen weer actief in de Eredivisie. De Kasteelclub won dinsdagavond met 0-2 op bezoek bij De Graafschap en poetste de 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd daarmee weg. Lars Veldwijk haalt na afloop van de promotie zijn gram voor de camera voor FOX Sports.

"We hebben het hele jaar hiervoor gestreden. Mensen hadden ons afgeschreven, maar wij wisten dat dit ging gebeuren", zo zijn de eerste woorden van de spits. Veldwijk betrok de promotie vrijwel onmiddellijk op zichzelf. "Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar ik ben tweemaal gepromoveerd", zegt de spits, die eerder Excelsior in het seizoen 2013/14 al naar de Eredivisie loodste.

"Er wordt altijd veel gezegd. Als het slecht gaat, ben ik de eerste over wie het gaat. Nu gaat het goed en dan word ik daar gelukkig ook wel voor beloond, maar het is niet altijd makkelijk", vervolgt hij. Veldwijk had het niet eenvoudig op De Vijverberg, maar was wel belangrijk bij de 0-1 van Halil Dervisoglu, alvorens Adil Auassar de klus klaarde voor Sparta.

"Ik zat niet zo lekker in de wedstrijd als in de vorige wedstrijd. De complimenten voor De Graafschap: zij hadden hun spel echt op mij afgestemd. We hebben gewonnen en we zijn gepromoveerd", aldus Veldwijk, die tot slot ook nog ingaat op zijn naar verluidt moeizame relatie met trainer Henk Fraser. "We zijn allebei mannetjes. Wij zijn altijd goed bevriend gebleven en wij zeggen elkaar de waarheid. Wij zijn vrienden, dat kan ik heus zeggen. Soms vind ik hem een klootzak, maar vandaag niet."