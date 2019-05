Sparta wint in Doetinchem en keert na seizoen terug in de Eredivisie

Sparta Rotterdam is na FC Twente en RKC Waalwijk de derde Eredivisie-promovendus voor aankomend seizoen. De Spangenaren reisden dinsdagavond met een 1-2 thuisnederlaag met mindere papieren op zak af naar Doetinchem voor de return tegen De Graafschap, maar wisten deze verliespartij weg te poetsen door middel van een 0-2 overwinning. Voor de Superboeren betekent de nederlaag dat er na een seizoen alweer een einde komt aan het verblijf op het hoogste niveau.

Sparta begon ondanks een mooie sfeeractie van het thuispubliek sterk aan de wedstrijd en kreeg via Abdou Harroui een eerste mogelijkheid. Dries Wuytens was daarna ook met het hoofd gevaarlijk uit een vrije trap en De Graafschap incasseerde in deze moeizame openingsfase nog een domper toen Azor Matusiwa zich al vroeg moest laten vervangen. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg de ploeg van de naar SC Cambuur vertrekkende trainer Henk de Jong echter meer grip op de wedstrijd en De Vijverberg hoopte met een klein halfuur op de klok even op een strafschop voor de thuisploeg na twee vermeende handsballen in de vijandelijke zestien.

Scheidsrechter Kevin Blom wilde hier na raadpleging van de VAR echter niet aan en hij zag vervolgens hoe Sparta via een kopbal van Deroy Duarte even later weer een goede mogelijkheid kreeg om de score te openen. In de laatste paar minuten voor de rust werd De Graafschap via Bahoui en Jordy Tutuarima weer gevaarlijk en de Achterhoekers begonnen met een aardige mogelijkheid voor Charlison Benschop ook op overtuigende wijze aan de tweede helft.

Henk Fraser bracht vervolgens in de jacht op doelpunten de jonge Halil Dervisoglu in voor Mohamed Rayhi en dat bleek een gouden greep. De negentienjarige aanvaller was een minuut of tien na zijn entree al betrokken bij gevaar voor het vijandelijke doel toen hij botste met doelman Nigel Bertrams. De VAR boog zich vervolgens nog over het incident, maar drong er bij Blom niet op aan om naar de stip te wijzen. Met nog een kwartier te gaan was het echter alsnog raak toen Lars Veldwijk in eerste instantie nog twee keer van scoren afgehouden kon worden, maar de bal uiteindelijk wel voor de voeten van Dervisoglu belandde.

Sparta voerde de druk daarna op en kreeg in de slotfase toch nog zijn bevrijdende treffer toen voormalig De Graafschap-middenvelder Adil Auassar helemaal vrijstaand binnen mocht koppen uit een corner. De Achterhoekers probeerden in het restant van de wedstrijd nog wel een verlenging af te dwingen en waren via Sven Nieuwpoort dicht bij de 1-2. Doordat Tim Coremans de bal echter uit de lucht wist te plakken viel het doek toch voor de thuisploeg.