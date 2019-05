Dick Advocaat laat FC Utrecht met Europees ticket achter

FC Utrecht heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de tweede voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Dick Advocaat won op bezoek bij Vitesse met 0-2, hetgeen na het gelijkspel (1-1) uit de heenwedstrijd voldoende was om de play-offs voor Europees voetbal te winnen. De na dit seizoen vertrekkende Advocaat laat Utrecht zodoende in stijl achter. Vitesse eindigde de wedstrijd met tien man na een directe rode kaart van invaller Mohammed Dauda in de slotfase.

Vitesse kon de wedstrijd aanvankelijk nog met veel vertrouwen tegemoet zien, want de Arnhemmers bleven ongeslagen in de laatste zestien officiële wedstrijden op eigen veld. De ploeg van Leonid Slutsky gaf tegen Utrecht echter geen enkel moment thuis en ging uiteindelijk kansloos onderuit. De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was na ruim tien minuten voetballen voor de bezoekers uit Utrecht: Sander van de Streek schoot na gestuntel in de defensie van Vitesse op doelman Remko Pasveer.

De ploeg Advocaat bleef daarna het beste van het spel houden en kwam na precies een halfuur voetballen verdiend op voorsprong. Simon Gustafson bracht een afvallende bal met het hoofd terug in het strafschopgebied van Vitesse, waarna Cyriel Dessers met een verdediger in zijn rug uit de draai raak schoot: 0-1. Het laatste kwartier van de eerste helft stond daarna vooral in het teken van vervelende overtredingen aan weerszijden. Grote kansen bleven uit; een bijzonder matig Vitesse ondernam in de eerste helft überhaupt geen enkele doelpoging.

Slutsky voerde in de rust twee wissels door: Alexander Büttner en Bryan Linssen bleven in de kleedkamer achter ten faveure van Matus Bero en Dauda. Sterspeler Martin Ödegaard probeerde zich in de tweede helft nadrukkelijker met het spel van de Arnhemmers te bemoeien, maar zelfs de Noorse balvirtuoos kon Vitesse niet aan het voetballen krijgen. In minuut 64 volgde direct de derde en laatste wissel van Slutsky met het inbrengen van Thomas Buitink voor Navarone Foor.

Advocaat bracht Jean-Christophe Bahebeck binnen de lijnen en die had een kwartier voor tijd een puntgave voorzet in huis op Van de Streek. Laatstgenoemde was weggelopen uit de rug van Vyacheslav Karavaev, maar werkte de bal uiteindelijk van dichtbij over. Kort erna wist Utrecht zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Bahebeck had een schitterende steekpass in huis op Gustafson, waarna de Zweedse middenvelder Pasveer omspeelde en simpel kon scoren. Een directe rode kaart van Dauda amper een minuut na de 0-2 vanwege een grove charge op Gustafson betekende voor Vitesse een passend slotstuk van een dramatische avond.