‘Juventus wil eerste aanwinst voor Maurizio Sarri oppikken bij Real Madrid’

Maurizio Sarri bereidt zich momenteel met Chelsea nog voor op de Europa League-finale van woensdagavond, maar in Italië begint men er steeds meer van overtuigd te raken dat de oefenmeester de opvolger van Massimiliano Allegri wordt bij Juventus. La Vecchia Signora hoopt met het aanstellen van een nieuwe trainer ook naar een andere speelstijl te kunnen overstappen en zou al een speler op het oog hebben om dat vorm te gaan geven.

Tuttosport weet dinsdag namelijk te melden dat de Italiaans landskampioen zijn oog heeft laten vallen op Isco. De spelmaker is al een tijdje geen basisspeler meer bij Real Madrid en zou inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn geraakt door zijn huidige situatie in het Santiago Bernabéu. Isco werd bovendien in het verleden al eens eerder in verband gebracht met een verhuizing naar Turijn en zou er wel wat voor voelen om in de voetsporen van Cristiano Ronaldo te treden.

De Koninklijke lijkt zich bovendien op korte termijn te gaan versterken met Eden Hazard, waardoor de concurrentie voor de Spanjaard verder toeneemt. De komst van Isco moet de opvolger van Allegri de mogelijkheid geven om minder voorzichtig en behoudend te spelen dan de Italiaan volgens de beleidsbepalers van Juventus vaak zou hebben gedaan.

Naast Sarri is ook Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino naar verluidt nog in beeld voor een positie in het Allianz Stadium, maar de Argentijn lijkt er de voorkeur aan te geven om in Londen te blijven. De nieuwe trainer van Juventus krijgt volgend seizoen in ieder geval al de beschikking over Aaron Ramsey, die transfervrij over wordt genomen van Arsenal.