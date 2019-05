Tweede helft begint later vanwege ‘trieste gebeurtenis in kleedkamer RKC’

De tweede helft van de wedstrijd in de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk is dinsdagavond iets later dan gepland begonnen. FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen spreekt in de rust van een ‘ongelooflijk vervelende en trieste gebeurtenis in de kleedkamer van RKC', zonder verder in detail te treden.

Van Gangelen kondigt aan dat de tweede helft iets later zal beginnen. “Dat heeft allemaal te maken met een heel vervelend incident in de kleedkamer van RKC. De spelers zijn inmiddels wel naar buiten. Net even met Fred Grim en scheidsrechter Dennis Higler in de scheidsrechterskamer overlegd. Fred wilde wat extra tijd voor zijn spelers om bij te komen."

Een vervelend incident in de kleedkamer van RKC Waalwijk, waardoor de tweede helft later is begonnen op de Adelaarshorst.

"De familie van degene om wie het gaat moet nog worden ingelicht", vervolgt de presentator, die niet in detail treedt, maar wel laat doorschemeren dat het om een medisch ongeval gaat. "Hij is wel weer gewoon bij kennis. Er is een ambulance onderweg, maar daarom gaan we dus wat later aftrappen. Grim heeft wel gezegd: ‘Ik heb geen idee wat voor invloed het verder heeft op mijn spelers.’ Hij heeft gezegd: ‘We moeten maar weer zo snel mogelijk gaan voetballen, want dat lijkt me het beste.’ Dat vindt Higler ook. Ongelooflijk vervelende en trieste gebeurtenis."

Halverwege de tweede helft meldt FOX Sports-commentator Leo Driessen dat de clubarts van RKC in de rust onwel werd. Hij is inmiddels naar het ziekenhuis en aanspreekbaar, verzekert Driessen.