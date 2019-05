Perez roept Kraay junior tot de orde: ‘Niet populistisch doen, alsjeblieft zeg’

RKC Waalwijk kan dinsdagavond in de return van de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs tegen Go Ahead Eagles weer beschikken over Mario Bilate en Stijn Spierings. Het duo ontbrak in de heenwedstrijd van afgelopen zondag (0-0) nog vanwege respectievelijk een blessure en een schorsing, maar is in Deventer weer van de partij. De suggestie van trainer Fred Grim dat de rust die Bilate en Spierings zondag kregen hen dinsdag wel eens goed zou kunnen doen, kan op weinig sympathie rekenen van Hans Kraay junior.

"We hebben de afgelopen weken heel veel resultaat geboekt met deze jongens. Wat nu een mooie bijkomstigheid is, is dat ze een wedstrijd rust hebben gehad. Ik hoop dat dat in ons voordeel is", vertelt de oefenmeester van RKC vlak voor de aftrap in De Adelaarshorst voor de camera van FOX Sports. Kraay jr. vindt dat de uitspraken van Fred geen hout snijden.

"Ik snap dat nooit zo. Als het goed gaat, dan ben je niet moe", zo reageert de analist in de studio. "Dat werkt als een soort doping. Ik snap ook nooit dat spelers aan het einde van het seizoen altijd maar moe zijn. Een metselaar is aan het einde van het seizoen toch ook niet moe?", vraagt Kraay jr. zich openlijk af.

Collega-analist Kenneth Perez kan weinig met de vergelijking van Kraay jr. "Ga nou niet populistisch doen, alsjeblieft zeg", reageert de Deense oud-middenvelder. "Of ik als voetballer wel eens moe was? Het hangt ervan af waar je om speelt. Een wedstrijd als dit is wel super spannend. Ik heb het een beetje gevolgd in Engeland (finale van de play-offs van maandagmiddag tussen Aston Villa en Derby County, red.). Daar is de finale in één wedstrijd, in één stadion, op Wembley. Het is toch retespannend?", aldus Perez.