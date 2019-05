BBC: Tottenham Hotspur brengt bod van zestig miljoen euro uit in Spanje

Tottenham Hotspur is dringend op zoek naar versterkingen en Giovani Lo Celso moet de eerste worden, zo weet de BBC te melden. Volgens de Britse omroep hebben the Spurs een bod van zestig miljoen euro neergelegd bij Real Betis, de werkgever van de middenvelder. Dat zou echter niet genoeg zijn om de Argentijn los te weken uit Sevilla.

Real Betis nam Lo Celso in april voor 22 miljoen euro over van Paris Saint-Germain, nadat de middenvelder het afgelopen seizoen op huurbasis al speelde bij de Spaanse club. Los Beticos namen een transferclausule van honderd miljoen euro op in het contract van Lo Celso en willen naar verluidt dan ook een bedrag ontvangen dat daar in ieder geval bij in de buurt komt. Het eerste bod van Tottenham werd dan ook naar de prullenbak verwezen.

De laatste keer dat Tottenham een nieuwe speler aantrok was in januari 2018, toen Lucas Moura overkwam van Paris Saint-Germain. Voorzitter Daniel Levy heeft manager Mauricio Pochettino echter toegezegd dat er budget vrijkomt voor aankopen, nu het vernieuwde stadion van de club af is. Met de overgang van Lo Celso zouden the Spurs het eigen transferrecord verbreken. Dat staat nu op naam van Davinson Sanchez, die voor veertig miljoen euro overkwam van Ajax. Voetbal International meldde maandag dat de Londenaren binnenkort ook een bod uit gaan brengen op PSV'er Steven Bergwijn.

De 23-jarige Lo Celso maakte dit seizoen indruk in zijn huurperiode bij Betis, waar hij in 32 competitiewedstrijden 9 keer het net vond. De afgelopen drie jaar stond de Argentijns international, die tot nu toe twaalf keer uitkwam voor la Albiceleste, onder contract bij Paris Saint-Germain. Tot een echte doorbraak in Parijs kwam Lo Celso niet, hoewel hij in het seizoen 2017/18 in 33 competitieduels in actie kwam bij les Parisiens.