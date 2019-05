Van Dijk: ‘Van dat duel heb ik alleen de doelpunten nog weleens teruggezien’

Virgil van Dijk wordt al het hele seizoen overladen met complimenten. De verdediger van Liverpool is maandag door ploeggenoten en supporters van the Reds verkozen tot Speler van het Jaar. In een eerder stadium werd de international van Oranje al uitgeroepen tot PFA Player of the Year. De individuele prijzen zijn zonder meer eervol, maar het veroveren van de Champions League is het ultieme doel.

De halve finale leek dit jaar het eindstation te worden voor de formatie van Jürgen Klopp. Echter door een onmogelijke geachte 4-0 overwinning op Barcelona in de returnwedstrijd werd alsnog de finale bereikt. “Na de 3-0 nederlaag in het Camp Nou dachten we: hoe is dit in godsnaam mogelijk?”, blikt Van Dijk terug. “Bij het eerste tegendoelpunt had ik beter moeten opletten. Het tweede doelpunt was ongelukkig en de vrije trap van Lionel Messi was simpelweg van een ongekend niveau. We waren in staat om Barcelona onder druk te zetten, dat is niet veel ploegen gegeven.”

“Gelijk na het laatste fluitsignaal had ik het vreemde gevoel dat een comeback nog steeds mogelijk was”, vervolgt Van Dijk zijn relaas op de website van Liverpool. “Je moet er alleen wel in geloven. Dat geloof werd versterkt in aanloop naar de wedstrijd op Anfield, zeker toen we bij het stadion arriveerden. Ik was ervan overtuigd dat het een heel speciale avond zou worden. Met Messi heeft Barcelona een speler die uit het niets kan scoren, dat maakt de opgave nog moeilijker. Maar het is ons uiteindelijk wel gelukt.”

De Liverpool-stopper staat dus wederom in de finale van het miljardenbal. De met 3-1 verloren eindstrijd van vorig jaar tegen Real Madrid brengt weinig goede herinneringen met zich mee. “Van die wedstrijd heb ik alleen de doelpunten nog weleens teruggezien. Je ontkomt er nou eenmaal niet aan. Het was een bittere pil, maar aan de andere kant ook leerzaam. Het is heel bijzonder dat we opnieuw de finale hebben weten te bereiken, met hopelijk een betere afloop.”

Van Dijk heeft nog geen prijzen veroverd in zijn anderhalf jaar als speler van Liverpool, maar spijt van de overstap van Southampton naar de Champions League-finalist is er nooit geweest. ”Dit is echt ‘mijn’ club en ik draag het shirt dan ook met trots. Maar het hele plaatje sprak me erg aan. Hoe iedereen hier bezig is met de club, zeker ook in mindere tijden. Deze club is met weinig andere clubs te vergelijken”, zo besluit de speler van het Nederlands elftal.