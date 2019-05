‘Ik denk dat hij op deze positie de potentie heeft om Oranje te halen’

Teun Koopmeiners was dit seizoen een van de revelaties bij AZ. Het jeugdproduct van de Alkmaarders groeide als verdediger uit tot een van de vaste waarden in het elftal van trainer John van den Brom, waar hij voorheen nog als middenvelder te boek stond. Max Huiberts denkt dat Koopmeiners op zijn nieuwe positie zelfs het Nederlands elftal kan halen. "Hij heeft daarvoor de potentie", zegt de directeur voetbalzaken van AZ tegenover het Noordhollands Dagblad.

"Wij kijken niet alleen met onze ogen, we kijken ook naar de data", aldus Huiberts. "Dan zien we dat hij als centrale verdediger een geweldig seizoen heeft gehad en dat hij als middenvelder iets minder hoog scoort. Ik denk dat hij op deze positie, centraal achterin, de potentie heeft om het Nederlands elftal te halen." Huiberts doet zijn uitspraken vooral op basis van statistieken over Koopmeiners.

"Dat analyseren we met ons eigen data-model, waarin aan al zijn acties een bepaalde waarde wordt gegeven. Als centrale verdediger heeft hij afgelopen seizoen meer waarde voor het team gehad dan als middenvelder. Dat zijn objectieve data", vertelt de directeur, die weet dat Koopmeiners zelf liever op het middenveld speelt. "Ik ken de voorkeur van Teun en ik vind hem ook als middenvelder erg goed, maar als ik hem was zou ik ook heel serieus nadenken over zijn huidige positie, want dat is een positie waar veel clubs naar kijken. Hij kan het nog mooi een jaar laten zien."

Koopmeiners komt uit de jeugdopleiding van AZ, waar hij in 2017 debuteerde in de hoofdmacht. Dit seizoen kwam de verdediger annex middenvelder tot 8 doelpunten in 32 competitiewedstrijden. Daarvan maakte Koopmeiners er vier uit een strafschop en een uit een directe vrije trap.