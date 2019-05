Koeman houdt Zoet buiten Oranje: ‘Jeroen vond het zelf ook moeilijk’

Jeroen Zoet staat op het punt vader te worden en is daarom buiten de definitieve selectie van het Nederlands elftal gelaten. Ronald Koeman liet dinsdag op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland in de Nations League laten weten dat hij als bondscoach heeft besloten om de keeper van PSV thuis te laten.

Zoet is onder Koeman de tweede keeper van het Nederlands elftal, maar zal niet mee naar Portugal gaan. “Jeroen vond het zelf ook moeilijk en dat begrijp ik, maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt. Wij kunnen geen andere keeper oproepen als Jeroen plots weg moet naar zijn vrouw”, aldus de keuzeheer. “Dat geldt alleen bij blessures. En natuurlijk moet hij bij zijn vrouw zijn als het gebeurt. Hij had ook begrip voor mijn keuze.” Door de afwezigheid van Zoet is Kenneth Vermeer opgenomen in de definitieve selectie van Oranje.

Koeman kijkt uit naar de Final Four van de Nations League. Oranje strijdt met Engeland, Portugal en Zwitserland om de eerste eindzege van het toernooi. “Vorig seizoen waren het twee oefenduels aan het einde van de competitie, nu de winst van de Nations League”, aldus Koeman. “Dat is niet de belangrijkste prijs, maar wel een prijs. We hebben het programma moeten veranderen doordat de Eredivisie nog even doorging. Maar als ik zie hoe er is getraind, heb ik niet door gehad dat de spelers aan het einde van een lang seizoen zijn.”

Dat Nederland de eerste winnaar kan worden van de Nations League, doet Koeman niet veel. “Het gaat me er meer om dat we iets kunnen winnen. Het is gewoon een toernooi en zo wordt het door de UEFA ook benaderd. We spelen om te winnen, maar je wint er geen EK of EK-ticket mee. Als we winnen, is het alleen maar een bevestiging dat we op de goede weg zijn.”