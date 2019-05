Klopp: ‘De Nederlandse invloed is echt van onschatbare waarde’

Liverpool bereidt zich net als een jaar geleden voor op de finale van de Champions League. Destijds werd in de eindstrijd met 3-1 verloren van Real Madrid, mede dankzij twee grote blunders van doelman Loris Karius. De Duitse doelman is inmiddels vervangen door Allison Becker, die in de halve finale tegen Barcelona erg goed voor de dag kwam. Ditmaal is Tottenham Hotspur de tegenstander in Madrid en Jürgen Klopp aast op sportieve revanche.

“We zijn er erg blij mee dat we weer een kans krijgen”, wordt Klopp dinsdag op een persconferentie geciteerd door Liverpool Echo. “We hebben wellicht meer ervaring dan Tottenham, maar ik betwijfel of dat het verschil gaat maken. We moeten gewoon net zo spelen zoals we het hele seizoen hebben gedaan. We hebben doorgaans veel rust en zelfbeheersing getoond in de belangrijke wedstrijden.”

De Duitse oefenmeester van the Reds heeft al wat geweldige elftallen getraind in zijn trainersloopbaan, maar het huidige Liverpool steekt er wat hem betreft bovenuit. “Teams met elkaar vergelijken is niet echt mijn ding, want ik heb ze allemaal even lief. Ze hebben altijd het uiterste van zichzelf gegeven. Maar dat is zeker wel het beste elftal dat ik ooit richting een finale heb mogen begeleiden.”

Collega Josep Guardiola veroverde met Manchester City de landstitel, maar kwam in de Champions League wederom niet verder dan de kwartfinale. De manager van the Citizens heeft dan ook meer op met de Premier League, iets dat Klopp enigszins bevreemd. “Dat zegt Pep alleen maar omdat hij al een poos niet meer in de finale heeft gestaan!”, stelt de keuzeheer van Liverpool met een kwinkslag. “Het is een geweldige manager en hij verdient dan ook alle lof. We wilden dolgraag kampioen worden, maar City was helaas net iets beter. Maar we krijgen gelukkig nog een kans op het winnen van een prijs.”

Klopp werkt in Liverpool met verschillende Nederlanders. De Duitser wordt geassisteerd door Pepijn Lijnders en John Achterberg neemt de keepers onder handen. Virgil van Dijk is de onbetwiste leider van de defensie en Georginio Wijnaldum is een belangrijke schakel op het middenveld. “De Nederlandse invloed op het succes in de Champions League is echt van onschatbare waarde. Virgil en Gini hebben een geweldig seizoen achter de rug, maar dat geldt zeker ook voor Pepijn en John. Daar profiteren we allemaal van. Die twee spelers kan ik niet vaak genoeg complimenten geven.”