‘Typische Ajax-verdediger’ wil AZ verlaten: ‘Eigenlijk geen kans gehad’

Léon Bergsma aast op speeltijd en wil AZ daarom op huurbasis verlaten in de komende transferperiode. De 22-jarige verdediger verruilde Ajax een jaar geleden voor een dienstverband in het AFAS Stadion en begon met veel ambitie aan het avontuur in Alkmaar. Bergsma kon trainer John van den Brom er echter niet van overtuigen hem een vaste plaats in het centrum van de Alkmaarse defensie te geven. Slechts twee invalbeurten in de Eredivisie waren zijn deel.

“Ik heb na het kampioenschap met Jong Ajax gekozen voor AZ met het idee om uiteindelijk door te groeien naar het eerste elftal en in principe niet veel voor Jong AZ te spelen. Dat is helaas niet gelukt, ik heb eigenlijk geen kans gehad”, treurt Bergsma in gesprek met Voetbal International. De ex-Ajacied doet ook aan zelfreflectie. “Juist toen het dit seizoen twee maanden wat minder ging met AZ, had ik zelf ook een mindere periode. Dat had ik beter moeten doen. Maar toen ik wel in vorm was, heb ik helaas ook geen kansen gekregen. En dat terwijl er toch veel wisselingen zijn geweest centraal achterin.”

Bergsma wil niet langer 'vierde of vijfde keuze' zijn en zet daarom in op een verblijf elders, bij voorkeur op het hoogste niveau. “Ik mik wel echt op de Eredivisie. Ik vind dat ik klaar ben om op dit niveau te spelen. Ik heb geen zin in nog een jaar Jong AZ. Daar speel je eigenlijk nergens voor en dat is als voetballer niet wat je wil. Ik ben een typische Ajax-verdediger die het moet hebben van mijn opbouwende kwaliteiten. Verdedigend kan het nog beter, maar dat verwacht ik snel op te pikken door wedstrijden op het hoogste niveau te spelen.”

“Ik zoek wel een club die ook wil voetballen, daar kom ik met mijn kwaliteiten het beste tot mijn recht. Het liefst een middenmoter uit de Eredivisie, maar een club die onderin speelt zie ik ook zeker als een optie. De Eredivisie heeft wel mijn voorkeur boven een kampioenskandidaat uit de Keuken Kampioen Divisie. Clubs zullen mij niet nemen op basis van het afgelopen seizoen, maar ik denk dat veel clubs mij wel kennen van Ajax en weten wat ik kan. Er was vorig jaar ook best wat interesse. Ik heb bij AZ ook altijd bij de selectie gezeten en op hoog niveau getraind. Ik weet zeker dat ik voor veel clubs van waarde kan zijn”, aldus Bergsma, die bij AZ nog vastligt tot medio 2022.

