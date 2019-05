De Ligt heeft lol om kapsel Tadic; Room en Schuurs genieten met partner

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hilariteit troef deze week onder een Instagram-foto van Dusan Tadic. De aanvaller van Ajax deelde maandag voor het eerst een vakantiekiekje en dat was voor ploeggenoot Matthijs de Ligt aanleiding om in de commentsectie de spot te drijven met het doorgaans zo verzorgde kapsel van Tadic. De Serviër kon wel lachen om de opmerking van De Ligt en gaf openlijk toe dat hij wel een kappersbeurt kon gebruiken: 'Need to pak kappertje.' Overigens mengde ook Daley Blind zich nog in de discussie door zijn waardering uit te spreken voor de reactie van De Ligt.

Overigens lijkt er met de vakantiebestemming van Tadic weinig mis te zijn.

De sportieve toekomst van Eloy Room is momenteel nog in het ongewisse. De doelman loopt over een maand uit zijn contract bij PSV en heeft nog geen nieuwe club gevonden. Room probeert op dit moment vooral te genieten van zijn vakantie: samen met zijn partner Lisa van Cuijk vertoefde de geboren Nijmegenaar in het Franse Cannes.

Ook Ajax-verdediger Perr Schuurs lijkt gelukkig in de liefde. De jonge verdediger deelde deze week via Instagram een vertederende foto samen met zijn vriendin Roos Wijnands.

Ajax-verdediger Lisandro Magallán is voor vakantie teruggekeerd naar Argentinië, terwijl Manchester City-middenvelder Ilkay Gündogan op familiebezoek is in Turkije.

SC Heerenveen-middenvelder Michel Vlap vermaakt zich met onder anderen FC Groningen-doelman Sergio Padt op Ibiza (swipe naar rechts!).

Kevin De Bruyne houdt zijn vakantieadres geheim, maar de middenvelder van Manchester City is in de ‘holiday mood’, zo schrijft hij op Instagram (swipe naar rechts!).

Voor Jody Lukoki zit het seizoen er bij het Bulgaarse Ludogorets Razgrad op, maar van echt vakantie is voor de ex-Ajacied nog geen sprake. Lukoki moest deze week gewoon zijn papaverplichtingen nakomen.

Ronald de Boer is een fervent golfer en vormde deze week op de golfbaan een team samen met FOX Sports-collega’s Kenneth Perez en Toine van Peperstraten.

De broertjes Amrabat doen mee aan de ramadan. Het duo verbrak het vasten deze week samen met onder anderen cabaretier Najib Amhali.

Tot slot nog even terugkomend op Dusan Tadic: wellicht heeft Vince Gino Dekker, aanvaller van Go Ahead Eagles, nog wel een adresje voor de Ajacied.