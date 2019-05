FC Groningen heeft beet en troeft Heerenveen, Fortuna en Heracles af

FC Groningen heeft aanvaller Gabriel Gudmundsson weten te contracteren, zo meldt de Eredivisionist dinsdagochtend via de officiële kanalen. De Trots van het Noorden neemt de twintigjarige Zweedse jeugdinternational over van Halmstads BK, dat uitkomt op het op één na hoogste niveau in Zweden.

Het contract van Gudmunsson in Halmstad liep nog tot het einde van dit kalenderjaar. Gudmundsson is international voor Zweden Onder-21. Hij speelde daarnaast in meerdere Zweedse jeugdelftallen. Gabriel is de zoon van voormalig prof en zevenvoudig Zweeds international Niklas Gudmundsson.

Gudmundsson komt uit de opleiding van Halmstads BK. Daar heeft hij inmiddels 88 officiële wedstrijden voor het eerste elftal gespeeld, waarin hij 16 doelpunten maakte en verantwoordelijk was voor 6 assists. Gudmundsson debuteerde in februari 2016 op zestienjarige leeftijd in een bekerduel van Halmstads BK.

Volgens onder meer Fotbollskanalen troeft FC Groningen hiermee sc Heerenveen, Heracles Almelo en Fortuna Sittard af. De Telegraaf meldde eerder al dat verschillende clubs in de Eredivisie Gudmundsson in het vizier hadden. Nu maakt FC Groningen dus bekend dat Gudmundsson een contract heeft getekend bij de Trots van het Noorden.