Gennaro Gattuso neemt ‘pijnlijk’ besluit en vertrekt na mokerslag

Gennaro Gattuso gaat AC Milan verlaten, zo laat de trainer dinsdag weten. De topclub uit Milaan eindigde dit seizoen als vijfde in de Serie A en loopt zodoende Champions League-voetbal mis. De oud-middenvelder laat weten dat hij Milan achter zich laat. “Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het is een besluit dat ik wel moest nemen”, aldus de Italiaan.

Het besluit van Gattuso volgt rap na de verhalen in de Italiaanse media dat de trainer zou vertrekken vanwege het teleurstellende seizoen. “Het is een pijnlijk besluit, maar weloverwogen”, vervolgt Gattuso tegenover La Repubblica. “Of ik mijn tweejarig contract inlever? Ja, want mijn verhaal met Milan houdt niet op. En dit kan nooit een kwestie van geld worden.”

Mogelijk blijft Gattuso, die nog tot medio 2021 vastlag, actief bij Milan. “Er is niet een bepaald moment waarop ik dit besloten heb. Het was denk ik een opsomming van alles wat ik heb meegemaakt in de afgelopen achttien maanden hier.” Naar verluidt gaat ook Leonardo, sportief directeur van de grootmacht, de handdoek in de ring gooien.

Verschillende trainers worden momenteel gelinkt aan Milan. Onder anderen Simone Inzaghi, Marco Giampaolo en Leonardo Jardim, oefenmeesters van respectievelijk Lazio, Sampdoria en AS Monaco, zijn in beeld. Gattuso stond sinds november 2017 aan het roer bij AC Milan. Vorig seizoen eindigde de club als zesde en ook dit jaar grijpt men dus naast Champions League-voetbal door als vijfde te eindigen.