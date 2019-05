Trainer neemt rigoureus besluit en ontneemt Neymar aanvoerdersband

Neymar zal geen aanvoerder zijn van Brazilië tijdens de Copa América. De Braziliaanse voetbalbond maakt bekend dat Dani Alves tijdens het toernooi in eigen land de band zal dragen. Naar verluidt heeft bondscoach Tite deze beslissing genomen nadat de aanvaller van Paris Saint-Germain recentelijk wederom slecht in het nieuws kwam.

Na de verloren bekerfinale van PSG tegen Stade Rennes had Neymar een akkefietje met een fan op de tribune. De Braziliaan deelde de supporter een tik uit, een voorval dat de aanvaller een schorsing van drie wedstrijden opleverde. Diverse Braziliaanse media melden nu dat het gedrag van Neymar ervoor heeft gezorgd dat Tite de band aan iemand anders geeft.

Tite koos er tijdens het WK in Rusland voor om de aanvoerdersband te laten rouleren. Daarna werd Neymar de vaste aanvoerder, onder meer om zo steun uit te spreken naar de bekritiseerde aanvaller. Nu ontneemt Tite Neymar de band weer en maakt hij Dani Alves aanvoerder. De bond doet geen uitspraken over waarom Neymar geen captain meer is.

Tite liet bij de bekendmaking van de selectie voor de Copa América al weten dat hij met Neymar in gesprek zou gaan. De trainer was niet blij met de wijze waarop zijn pupil in het nieuws was, zo liet hij weten. Brazilië, met onder anderen David Neres in de selectie, speelt komende maand op het toernooi in de groepfase tegen Bolivia, Venezuela en Peru.