‘Aangeboden megasalaris doet Matthijs de Ligt niet van gedachte veranderen’

Matthijs de Ligt is nog lang geen speler van Manchester United, zo weet Catalunya Radio te melden. De verdediger van Ajax wordt hevig gelinkt aan de grootmacht, maar volgens het Catalaanse medium overdrijven andere media die stellen dat De Ligt op weg is naar Engeland. Naar verluidt heeft een stap naar Barcelona nog altijd de voorkeur van de negentienjarige stopper.

Verschillende media berichten dat United meer salaris biedt dan Barcelona, waardoor De Ligt mogelijk zou opteren voor een dienstverband in Manchester. “Het klopt dat Manchester United interesse heeft in De Ligt, maar hij is zeker niet zo dicht bij een overstap als andere media het laten geloven”, aldus Catalunya Radio. Naar verluidt zou de Engelse topclub een jaarsalaris van veertien miljoen euro hebben geboden.

“De deal met United is nog niet eens voor de helft afgerond. De Ligt verheugt zich juist op Barcelona. De transfer kan op dezelfde manier tot stand worden gebracht als de transfer van Frenkie de Jong”, zo klinkt het. De 22-jarige middenvelder verkast deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona en heeft tot medio 2024 getekend in het Camp Nou.

Volgens het Catalaanse RAC1 is Barcelona momenteel druk bezig om de selectie te renoveren. Bij Opéracion Salida mogen verschillende spelers vertrekken, zoals Jasper Cillessen, Ivan Rakitic, maar ook Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé. Bij 'acceptabele' aanbiedingen gaat Barcelona akkoord met een transfer voor de genoemde spelers. Daarnaast lijken ook Thomas Vermaelen, Jeison Murillo, Kevin-Prince Boateng, André Gomes en Denis Suárez hun laatste duel voor Barcelona gespeeld te hebben.