‘Ajax hoopt te profiteren en jeugdinternational weg te plukken uit Manchester’

Noah Ohio keert mogelijk terug naar Nederland. Sky Sports meldt dat de zestienjarige centrumspits een contractaanbieding van Manchester City heeft geweigerd en op weg naar de uitgang is bij the Citizens. Naar verluidt hebben verschillende clubs in Europa het toptalent op de radar staan, waaronder Ajax.

Ohio speelde in de jeugd bij FC Almere, maar verliet de club al op jonge leeftijd om te gaan voetballen bij Manchester United. Een jaar later verkaste hij naar stadsgenoot Manchester City, waar Ohio momenteel zijn wedstrijden afwerkt in de Onder-18. Eerder kwam de jongeling ook uit voor jeugdelftallen van Nederland en Engeland, terwijl hij ook voor Nigeria mag uitkomen.

Volgens Sky Sports heeft Ohio een contractvoorstel van de Engelse topclub naast zich neergelegd. Manchester City wilde het talent voor drie jaar vastleggen, maar naar verluidt heeft Ohio de aanbieding naar de prullenbak verwezen. De kans is aanwezig dat de jeugdinternational de grootmacht na drie seizoenen definitief gaat verlaten.

RB Leipzig heeft momenteel de beste papieren om Ohio in te lijven, zo meldt de Engelse televisiezender. De Duitse club heeft echter veel concurrentie. Bayern München, Olympique Lyon en Borussia Dortmund hebben namelijk ook interesse in de spits. Een terugkeer naar Nederland is ook mogelijk voor de aanvaller, aangezien Ajax eveneens belangstelling zou hebben.