‘Ik heb Sergio Ramos verteld dat hij niet gratis naar China mag'

Florentino Pérez erkent dat Sergio Ramos belangstelling uit China geniet. Spaanse media suggereerden de voorbije dagen dat de 33-jarige verdediger annex aanvoerder van Real Madrid de voorzitter om een transfervrije aftocht zou hebben gevraagd. Pérez stelde in de nacht van maandag op dinsdag in gesprek met Onda Cero dat er een kern van waarheid in de berichtgeving zit.

“Ramos is niet bij mij thuis geweest en ik ben niet bij hem langsgeweest”, benadrukte Pérez. “Ze zijn naar het kantoor van Real Madrid gekomen en vertelden me dat ze een zeer goede aanbieding van een club uit China hadden. Vanwege de regels in China was de club echter niet in staat om een transfersom te betalen”, doelde Pérez op het feit dat Chinese clubs naast de transfersom ook nog eens een bedrag ter hoogte van de transfersom aan de Chinese voetbalbond moeten overmaken.

Pérez weet niet om welke club het gaat, maar een transfervrij vertrek van Ramos is uit den boze. “Ik heb Ramos verteld dat hij niet gratis naar China mag. Het is onmogelijk dat Real Madrid zijn aanvoerder voor niets laat vertrekken. Meer niet. Het was een eenvoudig gesprek, we hoeven er niet te lang bij stil te staan. Een dergelijke beslissing zou verschrikkelijk zijn.”

Het contract van Ramos loopt medio 2021 ten einde. Beide partijen zijn achter de schermen ook in gesprek over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2022, al wil het kamp-Ramos dan naar verluidt wel een hogere jaarlijkse vergoeding dan twaalf miljoen euro. Pérez ontkent dat Gareth Bale een hoger salaris heeft. “Ramos heeft op dit moment het beste contract van alle spelers van Real Madrid. Hij is de aanvoerder en hij verdient dat. Een topvoetballer. Hij is als een zoon voor mij.”

Pérez ontkent dat hij na de eliminatie door Ajax een aanvaring met Ramos had. “Ik heb niet gehoord dat hij ‘betaal me en ik ben weg’ heeft gezegd toen ik in de kleedkamer was. Ik heb voor Sergio alles gedaan wat ik kon doen. Datgene wat ik niet heb gedaan is omdat ik het niet kon doen. Ik heb een goede relatie met Sergio.”