Ajax-duo wil het afdwingen ‘tussen de grote jongens’: ‘Ik blijf bij Ajax’

Noa Lang en Dani de Wit willen volgend seizoen een belangrijkere rol gaan spelen bij Ajax, zo vertellen de jongelingen in gesprek met de NOS. “Ik ben sinds een paar maanden officieel speler van het eerste. Het zal lastig worden om meteen vanaf het begin in de basis te staan, maar dat is wel het doel als je bij de selectie zit”, begint De Wit.

Beide spelers zijn het niet eens met de stelling dat Ajax niet nog zo'n goed seizoen kan draaien. "Waarom niet?”, reageert Lang. “Wie had van tevoren gezegd dat het dit seizoen zou gebeuren? Dus waarom zouden we het niet nog een keer kunnen meemaken?" De Wit: "Natuurlijk was het dit jaar fantastisch en wordt dat niet zomaar herhaald, maar het moet altijd een doel zijn.”

Het duo vindt niet dat het voor hen belangrijk is dat bepaalde spelers deze zomer vertrekken bij Ajax. “Die concurrentie maakt je juist sterker en scherp. Als je zelf een grote jongen wil worden, moet je het afdwingen tussen de grote jongens. Ik hoop juist dat David Neres en Hakim Ziyech blijven”, aldus Lang, die net als De Wit geen zin heeft in een verhuurperiode en bij Ajax wil voetballen. "Ik blijft bij Ajax", is Lang stellig.

Het tweetal vindt het lastig om elkaar te vergelijken met andere spelers van de selectie. “Als ik toch iemand moet noemen, dan David Neres”, zegt De Wit over Lang. “Ze spelen op dezelfde positie en hebben allebei veel dreiging en een actie naar binnen toe." Lang vindt De Wit op zijn beurt juist lijken op Donny van de Beek, die deze zomer mogelijk naar het buitenland trekt.

“Veel loopvermogen, tactisch slim, keihard werken en veel scoren”, zo typeert Lang zijn ploeggenoten Van de Beek en De Wit. “Zelf vind ik Neres heel goed. Ziyech is met zijn assists en goals een voorbeeld voor me. En Dusan Tadic met zijn rendement”, besluit Lang. Zowel De Wit als Lang ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.