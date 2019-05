Real Madrid ziet megatransfer ‘wel gebeuren’: ‘Ik hoop dat hij komt’

Eden Hazard staat al jarenlang op het verlanglijstje van Real Madrid, zo verzekert voorzitter Florentino Pérez. De aanvaller van Chelsea wordt al maandenlang hevig gelinkt aan een transfer naar de Koninklijke, waarbij de topclubs zouden steggelen over de hoogte van de transfersom. Pérez geeft aan dat een Hazard waarschijnlijk wel naar Real gaat komen.

“Hoe moeten we praten met een club als ze een finale spelen?”, begint Pérez in gesprek met Onda Cero over het feit dat Chelsea woensdag in Baku in de finale van de Europa League staat tegenover Arsenal. “We zijn al een aantal jaar bezig om Hazard een speler van Real Madrid te laten worden, maar daar zijn we nog niet in geslaagd.”

“Ik ben echt fan van Hazard, ik hoop dat hij komt. Hij is een van de beste voetballers ter wereld. Het is een lastige deal, waar nog veel aan moet gebeuren. Maar ik zie het wel gebeuren dat Hazard naar Real komt dit jaar”, aldus de voorzitter. Hazard, die zelf altijd heeft aangegeven dat Real zijn droomclub is, ligt nog tot medio 2020 vast in Londen.

Pérez erkent dat Real een kwaliteitsinjectie nodig heeft. De preses vindt eveneens dat de topclub dit seizoen erg tegenviel. “Dit seizoen was iedereen minder dan voorheen. Iedereen, behalve Karim Benzema. We hebben een slecht seizoen achter de rug, want de spelers waren moe. Alleen Benzema was de uitzondering en hij ging ook niet naar het WK”, besluit Pérez.