Ruud Gullit: ‘Ik hoop dat Matthijs de Ligt niet gedwongen wordt’

Ruud Gullit is benieuwd hoe Ajax en PSV door de zomerse transferperiode zullen komen. De club uit Eindhoven dreigt zowel Steven Bergwijn als Hirving Lozano kwijt te raken, terwijl Frenkie de Jong waarschijnlijk niet de enige sleutelspeler van Ajax zal zijn die zijn heil in het buitenland zal zoeken. Het is nog altijd wachten waar Matthijs de Ligt zijn nog zeer prille loopbaan zal voortzetten.

“Ik ben vooral benieuwd waar De Ligt uiteindelijk heen gaat”, erkent Gullit dinsdag in De Telegraaf. “Voor hem hoop ik echt dat hij uiteindelijk kan tekenen bij de club waar zelf zijn voorkeur naar uitgaat. En niet dat hij gedwongen wordt door de financiële onmogelijkheden of door een UEFA-ban bij een club of die van zijn zaakwaarnemer om noodgedwongen voor een topclub te kiezen waar zijn hart niet direct ligt”, benadrukt de voormalig Oranje-international.

In gesprek met de NOS benadrukte De Ligt eerder deze week dat hij nog geen keuze heeft gemaakt. “Ik weet het nog niet. Er wordt heel veel geschreven en gezegd. Dat is het hele jaar al zo. Ik laat mij er niet gek door maken, dus ik heb er geen moeite mee dat er zoveel geschreven wordt. Frenkie heeft al een keuze gemaakt en ik nog niet, dat is nu eenmaal maar zo. Je kijkt wat het beste voor jou is, daarin maak je je eigen beslissing. Kiezen. Ja, wat is kiezen? Er zijn meerdere clubs die belangstelling hebben, dat klopt.”

De Ligt wordt al maanden met Barcelona in verband gebracht, maar ook de naam van Manchester United viel de voorbije dagen. “Maar die kans schat ik gering omdat United geen Champions League speelt volgend seizoen”, sluit Gullit af. Engelse media stellen dat zaakwaarnemer Mino Raiola de interesse van the Mancunians slechts gebruikt om betere voorwaarden voor de verdediger bij Barcelona af te dwingen.