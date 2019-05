De Ligt krijgt hetzelfde transferadvies van Ten Hag en Perez

Matthijs de Ligt lijkt Ajax te verlaten en heeft de clubs voor het uitzoeken. De international van Oranje leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar er zijn meer kapers op de kust. Vorige week dook ineens de naam van Manchester United op, terwijl in een eerder stadium Manchester City werd genoemd als gegadigde om De Ligt over te nemen van Ajax.

Erik ten Hag komt in Natafelen op FOX Sports met gratis advies voor de begeerde verdediger. Hij is het eens met analist Kenneth Perez, die vurig hoopt dat de Ajacied voor een club kiest waar aantrekkelijk voetbal de boventoon voert. “Ik denk dat hem dat uiteindelijk een betere en completere verdediger maakt. Matthijs kan in elke cultuur en in elke spelfilosofie spelen. Dat maakt niet uit. Maar uiteindelijk maakt dit hem het meest compleet en hem kennende is hij daarnaar op zoek.”

“Hij wil de beste zijn en het maximale eruit halen. Dat is een prachtige eigenschap”, voegt Ten Hag daaraan toe. Keje Molenaar, de schoonvader van De Ligt, speelde bij Feyenoord nog een jaar samen met Johan Cruijff en vond dat naar eigen zeggen 'een verrijking'. De oud-speler zou het dan ook heel verstandig vinden als zijn schoonzoon voor Barcelona kiest, omdat hij dan nog een paar jaar kan samenspelen met Lionel Messi.

De Ligt heeft bij Ajax een doorlopend contract tot medio 2021 en zijn transferwaarde wordt geschat op minstens tachtig miljoen euro. De verdediger is met het Nederlands elftal in voorbereiding op de Nations League. op 6 juni is Engeland de tegenstander in de halve finale. In de finale of troostfinale volgt een ontmoeting met Portugal of Zwitserland, de andere halve finalisten.