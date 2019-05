Erik ten Hag erkent: ‘Hij had geen goed contact met het publiek’

De ontwikkeling van Hakim Ziyech heeft het afgelopen seizoen veel indruk gemaakt op Erik ten Hag. De trainer van Ajax merkt dat de aanvallende middenvelder annex buitenspeler ervoor heeft gezorgd dat de perceptie over hem is veranderd. Maandagavond stelt presentator Kees Jansma van Natafelen op FOX Sports dat Ziyech is getransformeerd tot een speler die vrolijker oogt op het veld en daar is Ten Hag het mee eens.

"Dat is het mooiste als coach: als je ziet dat een speler zich binnen jouw kleedkamer zo ontwikkelt", vertelt de oefenmeester van Ajax. "Hakim had geen goed contact met het publiek en hij haalde geen hoog rendement. Hij had heel veel kansen nodig om iets te creëeren. Maar als je ziet wat voor rendement hij nu heeft, met welk plezier hij speelt en hoe hij het voortouw neemt in de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-1 zege op 12 mei, red.)...", somt hij op.

"Hakim stond niet echt bekend als een weerbare speler, maar hij nam het voortouw. Hij nam de boel op sleeptouw na de vroege 0-1 en gaf een geweldige pass in de voorbereiding op de 1-1. De meningen kantelden en dat is een prachtig proces om te zien", concludeert Ten Hag. Ziyech kwam dit seizoen tot 49 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 21 keer scoorde en 24 assists gaf. Donderdag werd hij door OK Diario nog in verband gebracht met Real Madrid; naar verluidt wil Ajax minstens veertig miljoen euro ontvangen voor hem.

Er zijn naast Real Madrid meer kapers op de kust. Ook Bayern München, Liverpool, Manchester United en Arsenal zijn recentelijk in verband gebracht met Ziyech, die in de Johan Cruijff ArenA over een doorlopend contract tot medio 2021 beschikt. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil Ziyech uiteraard binnenboord houden, maar weet ook dat een transfer onvermijdelijk is als er grote bedragen op tafel komen. “Hele grote clubs hangen om hem heen. Bij zijn komst hebben wij Hakim trouwens een mooie transfer beloofd", zei de directeur onlangs in De Telegraaf.