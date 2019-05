Perez bezorgd: ‘Bij Ajax was hij altijd het eerste station dat werd aangespeeld’

Erik ten Hag denkt dat Frenkie de Jong de kwaliteiten heeft om te slagen bij Barcelona. De middenvelder van Ajax maakt deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro de overstap naar Spanje. Ten Hag is diep onder de indruk van de ontwikkeling die De Jong in het afgelopen seizoen doormaakte, zo vertelt hij maandagavond bij Natafelen op FOX Sports.

"Hij is denk ik alleen maar beter gaan worden", vertelt Ten Hag over zijn pupil. De oefenmeester stipt aan dat De Jong ook simpelweg 'is gaan spelen'. "Pas een maand voor mijn komst had hij een basisplaats veroverd. Hij heeft een mega-ontwikkeling doorgemaakt, maar dat is een open deur intrappen. Wat hij het afgelopen seizoen heeft gepresteerd, is gigantisch." Hij wil De Jong echter niet zijn 'belangrijkste speler' noemen. "We hebben heel veel belangrijke spelers. Hij is wel heel bepalend voor de manier waarop we voetballen, dat is een feit."

Kenneth Perez denkt dat De Jong het wel zwaar kan krijgen bij zijn nieuwe club. De Jong heeft in Spanje bij lange na niet dezelfde status bij Barcelona als hij had in Amsterdam, zo stipt de analist aan. "Bij Ajax was hij altijd het eerste station dat werd aangespeeld. Bij Barcelona is dat Sergio Busquets en het tweede station is dan heel vaak Lionel Messi. De Jong moet er dus wel voor zorgen dat hij daartussen in ergens de bal krijgt, want hij is aan de bal op zijn best. Hij is een uniek talent, maar de stap is niet niks."

"Dat is ook een natuurlijk proces", reageert Ten Hag. "Het gaat erom hoe hij zich manifesteert en uiteindelijk zal dat vanzelf wel gebeuren. Hij heeft de kwaliteiten ervoor." Waar Perez betwijfelt of 'alle Ajacieden' terecht kunnen bij de absolute top, stipt Ten Hag aan dat Ajax 'een aantal spelers' heeft dat zou meekunnen op een hoger niveau. Hij geeft aan dat de spelers van Ajax mede door 'de structuur van het elftal' goed presteerden, maar concludeert: "Ik heb er alle vertrouwen in dat Frenkie die stap kan zetten."