KNVB hakt knoop door en maakt opvolger Van Praag bekend

Just Spee is maandagavond op de bondsvergadering benoemd tot de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Hij is de opvolger van Michael van Praag, die de maximale zittingstermijn heeft bereikt en daarom het stokje moet overdragen. Spee begint in december officieel aan zijn functie op de burelen van de voetbalbond in Zeist.

“Het zal niet makkelijk zijn om in Michaels voetsporen te treden en zijn successen te evenaren”, stelt de nieuwbakken bondsvoorzitter in een reactie via de officiële kanalen van de KNVB. “Allereerst zal ik het strategisch plan als leidraad nemen. Dat is door u opgesteld, dus dat is wat de Nederlandse voetballer wil. Daarnaast ben ik de bondsvoorzitter van alle Nederlandse voetballers.”

Spee noemt zichzelf 'een verbinder met een brede oriëntatie op de voetbalwereld'. “Ik zal zoeken naar wat ons bindt en vooruitbrengt en dit op gepaste wijze propageren. De KNVB en het Nederlandse voetbal zijn op de goede weg, maar we mogen niet verslappen. Wellicht kan ik daar mijn steentje aan bijdragen.”

De benoeming van Spee is tot stand gekomen na een uitgebreide selectieprocedure, zo meldt de KNVB. De selectiecommissie had bij hem het beste gevoel en gaf dat dan ook als advies mee aan het bondsbestuur. Pieter de Waard was de andere overgebleven kandidaat, maar de Telstar-voorzitter kreeg te weinig stemmen op de positie van Van Praag in te nemen.