Ten Hag over speculatie Perez: ‘Aan zulke complotten verspil ik geen energie’

Erik ten Hag denkt dat hij is gegroeid in de manier waarop hij zich presenteert in de media. De trainer van Ajax kreeg met name in de eerste maanden kritiek op zijn voorkomen, maar die noten verstomden naarmate de sportieve prestaties van de club beter werden. Ten Hag erkent dat zijn doen en laten in Amsterdam veel nadrukkelijker wordt gevolgd door de buitenwereld en heeft daar vrede mee, omdat hij er geen invloed op kan uitoefenen.

"Neem het aantal volgers op social media", vertelt Ten Hag maandagavond bij Natafelen op FOX Sports. "Ajax heeft er meer dan de rest van de Eredivisie bij elkaar. Dan lig je nadrukkelijker onder het vergrootglas en dan vindt men sneller iets van je. Dan wordt er sneller een oordeel over je geveld. Uiteindelijk is dit niet waar het om gaat als trainer; het gaat erom dat je het maximale uit je team haalt. Dit is wel een onderdeel van het vak en iets wat het team kan beïnvloeden, maar het is zeker niet de grootste factor."

Ten Hag geeft aan dat de ervaring en interne gesprekken hem hebben geholpen om beter te worden in media-optredens. "Je pikt dingen op, bijvoorbeeld van Miel (perschef Miel Brinkhuis, red.), maar ook via zelfreflectie en door dingen terug te kijken. Ik denk niet dat ik anders ben dan aan het begin bij Ajax", aldus de oefenmeester van de landskampioen annex bekerwinnaar van Nederland. "Ik lig er niet wakker van. Ik sta erboven, want het heeft geen directe invloed op mijn team. Ik ben bezig met wat ik zelf in de hand heb."

Kenneth Perez stipt vervolgens aan dat de berichtgeving in de media wel degelijk invloed kan hebben op de spelers. "De berichten waren dat je de grip op de spelersgroep kwijt was. De spelers lezen ook de kranten", repliceert hij. Ten Hag: "Maar het ligt niet in mijn macht. Als het niet in mijn macht ligt, moet ik er niet veel aandacht aan besteden. Het klopt dat ik wil weten wat er in de kranten wordt geschreven. Ik moet het ook weten. Maar de journalist schrijft toch wat hij wil schrijven, dat kan ik niet beïnvloeden."

Perez vraagt of Ten Hag het gevoel heeft dat hij is ondermijnd door lekken 'van binnenuit' bij Ajax, zonder in detail te treden. "Het zou kunnen, maar aan dat soort complotten ga ik geen energie verspillen", aldus Ten Hag. "Als ik me daarmee ga bezighouden, verspil ik veel energie om mijn team goed te beïnvloeden." Het heeft de trainer niet verbaasd dat hij in Amsterdam veel nauwlettender wordt gevolgd door de media: Ten Hag noemt Ajax een 'A-merk'. "Je ligt onder een vergrootglas en daar moet je mee kunnen omgaan."

"Het is belangrijk dat je consistent bent in je beleid. Je moet een bepaald pad volgen", legt Ten

Hag zijn strategie uit. "Uiteindelijk is het belangrijk om je eigen weg te volgen, anders verlies je je geloofwaardigheid in de kleedkamer. Natuurlijk heb ik daar steun bij gehad; bij een club als Ajax heb je die steun ook nodig. Klankborden doe je met je staf, maar ook met mensen buiten Ajax die ervaring hebben. Daar doe je wat mee."