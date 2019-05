Door Peter Bosz genegeerde Thorsten Kirschbaum strijkt neer in Eredivisie

VVV-Venlo heeft een opvolger gevonden voor de naar PSV vertrokken Lars Unnerstall. De Eredivisionist was al enkele weken bezig met de komst van Thorsten Kirschbaum en maakt maandagavond bekend dat de laatste details zijn afgerond. De doelman wordt transfervrij overgenomen van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor twee seizoenen in Limburg.

De 32-jarige Kirschbaum begon zijn profcarrière in 2006 bij TSG Hoffenheim en speelde vervolgens voor FC Vaduz, SV Sandhausen, Energie Cottbus, VfB Stuttgart en 1. FC Nürnberg, voordat hij een jaar geleden transfervrij overstapte naar Bayer Leverkusen. Namens Leverkusen stond Kirschbaum slechts in één officiële wedstrijd onder de lat: hij kreeg op 13 december het vertrouwen in de Europa League-groepswedstrijd tegen AEK Larnaca (1-5 zege), toen de club al zeker was van het bereiken van de volgende ronde.

Tien dagen na zijn debuutwedstrijd werd Peter Bosz aangesteld als de nieuwe trainer van Leverkusen. De Nederlander nam Kirschbaum geen enkele keer op in zijn wedstrijdselectie. De doelman was in de eerste maanden van 2019 geblesseerd, maar kwam ook niet voor in de plannen van Bosz toen hij wel fit was. Het contract van de voormalig jeugdinternational van Duitsland werd dan ook niet verlengd, maar manager voetbal Stan Valckx van VVV is ervan overtuigd dat hij een goede aanwinst is voor VVV.

"Thorsten is een ervaren doelman die zijn kwaliteiten in het verleden ruimschoots bewezen heeft. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een prima opvolger is van Lars", aldus Valckx op de clubsite. De doelman zelf zegt dat hij 'warm is gemaakt' door gesprekken met Valckx en trainer Maurice Steijn. "VVV lijkt me een echte familieclub. Ik kreeg een heel goed gevoel. Ik ken Lars Unnerstall en ik weet dat hij immens populair is in Venlo. Maar dat voelt niet als extra druk voor mij. Dat hij het goed gedaan heeft, is alleen maar mooi. Nu mag ik het gaan bewijzen."