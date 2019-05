‘Een meesterzet tegen Ajax? Een amateurtrainer zou het ook hebben gedaan’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Fernando Llorente (34), die van onschatbare waarde was voor Tottenham Hotspur in de voorbije Europese wedstrijden. Waar de Spanjaard doorgaans een bijrol vervult bij de Londenaren door de aanwezigheid van Harry Kane, piekt de spits dit seizoen telkens op het moment suprême, met een mogelijke eindzege in de Champions League als ultieme bekroning.

Door Tim Siekman

Na de 0-1 zege van Ajax in Londen rekenden veel Nederlandse voetballiefhebbers zich al rijk. Na spectaculaire tweeluiken met Real Madrid en Juventus zou de ploeg van Erik ten Hag nu ook Tottenham Hotspur uitschakelen, met als beloning een finaleplaats in de Champions League. De return in de Johan Cruijff ArenA was volgens veel analytici een formaliteit: Ajax zou de formatie van Mauricio Pochettino, net als in het eerste halfuur in de heenwedstrijd, met bij tijd en wijle oogstrelend voetbal verslaan. Dat Heung-Min Son terugkeerde van een schorsing boezemde bij enkele fans nog wat angst in, maar de algehele overtuiging was toch wel dat de Amsterdammers het karwei zouden afmaken tegen het in voetballend opzicht pover presterende Tottenham.

Het liep echter desastreus af voor Ajax. Kwelgeest Lucas Moura maakte in Amsterdam in de tweede helft een 2-0 achterstand goed door een hattrick te produceren. Zijn laatste treffer, in de allerlaatste seconden van de wedstrijd, dompelde Ajax in diepe rouw: 2-3. Matthijs de Ligt waarschuwde vlak na de heenwedstrijd al dat Tottenham echt nog niet verslagen was. "Wij Nederlanders doen soms net alsof Tottenham een of andere B-ploeg is waar we wel even overheen lopen. Wij weten wel beter", aldus de aanvoerder, die erkende dat Ajax kwetsbaar was op de lange bal. "Na een tijdje begonnen zij met de lange bal op Fernando Llorente, toen kregen we het moeilijker. Maar we staan hier wel met de winst." Een week later stond Ajax met lege handen, mede door de volhardende veteraan uit Spanje.

Volle prijzenkast

De in Pamplona geboren aanvaller kwam via Athletic Club, Juventus en Sevilla medio 2016 bij Swansea City terecht. De 24-voudig international had al een rijke loopbaan vol prijzen achter de rug toen hij neerstreek bij de club uit Wales, die in 2018 degradeerde naar de Championship. Llorente won als reservespeler bij Spanje in 2010 en 2012 het WK en EK, mocht drie landstitels bijschrijven met Juventus en pakte met Sevilla in 2016 de Europa League. Waar Llorente bij Athletic echter een gewaardeerde basiskracht was, kon de spits bij latere avonturen nooit voor langere tijd imponeren. Bij Swansea City, dat hem voor circa zes miljoen euro wegplukte bij Sevilla, wist hij een seizoen lang wél de fans te bekoren met zijn scoringsdrift.

Fernando Llorente scoorde in dienst van Swansea City in totaal vijftien keer.

Als targetman was Llorente een handige kapstok voor de ploeg die in de onderste regionen van de Premier League probeerde te overleven. In de eerste maanden van zijn verblijf in Wales moest de spits wennen aan het Engelse voetbal, maar na verloop van tijd liet Llorente de fans van the Swans steeds vaker juichen. Op 26 november 2016 was de aanvaller voor het eerst belangrijk voor zijn ploeg door als invaller, in blessuretijd, twee doelpunten te maken in de 5-4 overwinning tegen concurrent Crystal Palace. Later in het seizoen volgden ook cruciale tweeklappers in de zeges op Sunderland (3-0), Liverpool (2-3) en Burnley (3-2), waardoor Llorente niet meer uit de basis van de degradatiekandidaat viel weg te denken.

Mede door de vier treffers van Llorente in de laatste vijf duels wist Swansea City zich dat seizoen te handhaven. Verschillende clubs werden in de zomer van 2017 gelinkt aan de Spanjaard, waaronder Tottenham Hotspur. De Londenaren waren op zoek naar een tweede man achter topschutter Harry Kane, mede omdat Vincent Janssen na zijn komst in 2016 niet aan de verwachtingen had voldaan. Zoals verwacht speelde Llorente in Londen tweede viool achter clubman Kane, met nog geen duizend speelminuten in het seizoen 2017/18. Ook deze voetbaljaargang moest Llorente in eerste instantie vaak vanaf de zijlijn toekijken, vooral als het Premier League-wedstrijden betrof. Pas toen Kane werd getroffen door blessureleed, kreeg Llorente de kans van Pochettino om zijn waarde te bewijzen.

'Je droomt van dit soort dagen'

In het laatste halfjaar is Llorente regelmatig betrokken bij cruciale goals, te beginnen eind januari, toen Tottenham in de laatste minuten een 0-1 achterstand tegen Watford omboog in een 2-1 zege, mede door een goal van de spits. “Het is waarschijnlijk mijn belangrijkste doelpunt dat ik hier voor Tottenham heb gemaakt”, reageerde Llorente na afloop. “Je droomt van dit soort dagen. Het is een lastige situatie voor mij, want Harry is een van de besten ter wereld. Het lastigste is om fit te blijven, want de enige manier om fit te blijven is negentig minuten spelen. Nu voel ik me iedere wedstrijd ook sterker worden. Ik moet gewoon blijven werken. Dit doelpunt was een bedankje aan Pochettino, de fans en de rest van het team.”

Sindsdien heeft Llorente geen doelpunt meer gemaakt in de Premier League, waardoor de twijfels of hij het topniveau wel aankan weer opdoemden. Fans begonnen zich af te vragen of de aanvaller zijn riante salaris wel waard was, maar Pochettino behield het vertrouwen. In de Champions League betaalde dit zich dubbel en dwars uit. Als invaller bleek Llorente goud waard voor the Spurs, allereerst in de heenwedstrijd van de achtste finale tegen Borussia Dortmund, door vlak voor tijd de 3-0 te maken. Twee maanden later verschafte Llorente zich een speciale plek in de clubgeschiedenis van Tottenham door tijdens de zinderende return van de kwartfinale tegen Manchester City (4-3 verlies) de laatste, allesbepalende goal voor zijn rekening te nemen door de bal via zijn arm en heup in het doel te werken.

Na afloop klaagde menigeen die Manchester City een warm hart toedraagt steen en been dat het doelpunt niet had mogen tellen, maar arbiter Cüneyt Çakir kon op de beelden die hij tijdens de wedstrijd bekeek niets onreglementairs ontdekken. Goudhaantje Llorente mocht daarna in de eerstvolgende Champions League-wedstrijd tegen Ajax vanaf de aftrap beginnen, maar kon in de heenwedstrijd van de halve finale geen potten breken. Wel bleek de routinier een lastige kluif toen Tottenham de lange bal ging hanteren. Aad de Mos waarschuwde voorafgaand aan de return dat Pochettino in Amsterdam mogelijk de 'José Mourinho-tactiek' gaat toepassen. “Met lange ballen op Fernando Llorente, dat ligt Ajax niet." Lucas Moura werd uiteindelijk de grote beul van Ajax, Llorente was een goede tweede.

'Dat kon Ajax niet bespelen'

Na de dramatische uitschakeling waren Nederlandse analytici en media kritisch op het gebrek aanpassingsvermogen bij Ajax. “Vanuit Daley Blind spelend kon hij als lang aanspeelpunt voorin iedere keer als aangever fungeren voor zijn ploeggenoten. Als spits zoek je de zwakste schakel, maar als twee centrale verdedigers onder elkaar zeg je na twee verloren persoonlijke duels toch razendsnel: Leuk en aardig allemaal Matthijs, maar ga jij even op die Llorente staan”, schreef oud-aanvaller Wim Kieft in De Telegraaf. Louis van Gaal stelde bij Ziggo Sport dat het inbrengen van Llorente na rust 'het grote verschil maakte'. “Een lange spits, een perfect aanspeelpunt voorin. De Ligt en Blind werden door hem in verlegenheid gebracht, ook door de aansluitende middenvelders van the Spurs. Dat kon de verdediging van Ajax niet bespelen."

Willem van Hanegem vond het niet de verdienste van Pochettino dat Tottenham een comeback realiseerde. “Omdat hij met 2-0 achterstond en toen maar besloot om die boomlange Spaanse spits Fernando Llorente in te brengen? Nou, een meesterzet volgens de mensen die het menen te weten. Mij leek het vooral erg logisch. Een trainer in de derde klasse van het amateurvoetbal zou het ook hebben gedaan”, aldus de voetballegende in het Algemeen Dagblad. Liverpool-manager Jürgen Klopp zag dat de spelers van Ajax de prijs betaalden voor de intensiteit van de wedstrijd. “En ook voor de goede besluiten van Pochettino tijdens de rust. Het inbrengen van Fernando Llorente was een meesterzet, het veranderde de wedstrijd.”

Klopp is dus gewaarschuwd voor Llorente, die op zaterdag 1 juni in het Wanda Metropolitano in Madrid mogelijk zijn laatste wedstrijd speelt voor Tottenham Hotspur. De aanvalsleider bezit over een aflopend contract en Tottenham heeft de eenzijdige optie om te verlengen niet gelicht, waardoor een vertrek in de lucht hangt. Llorente, die in verband wordt gebracht met AC Milan, AS Roma, Olympique Marseille, Valencia en voormalig werkgever Athletic Club, zei voorafgaand aan de return tegen Ajax al dat hij geniet van het acteren op Champions League-niveau. “Ik besef de laatste jaren iedere keer weer dat het mijn laatste wedstrijd op dit niveau kan zijn”, zo werd Llorente geciteerd door The Guardian. “Daarom zal ik vechten alsof het mijn laatste wedstrijd is. In de Champions League voetballen blijft namelijk ongelooflijk.”