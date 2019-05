Voormalig jeugdinternational wisselt van club binnen Eerste Divisie

Anthony Berenstein laat FC Volendam komende zomer achter zich voor een dienstverband bij Telstar. De 22-jarige vleugelaanvaller ondertekent bij de Witte Leeuwen een contract voor één seizoen, met een optie voor nog twee jaar. Berenstein verruilt Volendam transfervrij voor een dienstverband in het Rabobank IJmond Stadion, daar zijn contract in het vissersdorp afliep.

Zijn aflopende contract bij Volendam had een optie voor nog een seizoen, maar door de bestuurlijke wisselingen kon er bij het Andere Oranje nog geen duidelijkheid worden verschaft over zijn toekomst. Volendam pikte Berenstein begin 2018 op toen hij zonder club zat en nadat hij kort in het beloftenteam speelde, groeide hij uit tot basisspeler in de hoofdmacht. De aanvaller speelde in het afgelopen anderhalf jaar 39 wedstrijden voor de huidige nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 7 assists.

‘Mijn oude niveau, waarmee ik Oranje Onder-17 haalde, is niet ver meer’

Ondanks dat er meer interesse was, kiest Berenstein nu bewust voor Telstar. De buitenspeler denkt zich onder trainer Mike Snoei nog verder te kunnen ontwikkelen in de Keuken Kampioen Divisie. Berenstein is na Reda Kharchouch voorlopig de tweede versterking van de Witte Leeuwen voor volgend seizoen. Telstar eindigde het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de enigszins teleurstellende vijftiende plaats.

Berenstein gold in de jeugdopleiding van FC Utrecht als een groot talent en speelde interlands voor Oranje Onder-15, Onder-16 en Onder-17. Op het EK Onder-17 brak hij zijn enkel, wat hem behoorlijk terugwierp in zijn ontwikkeling. Door de blessure brak de vleugelaanvaller nooit door bij FC Utrecht, waarna hij via FC Dordrecht zelfs uit het profvoetbal verdween. Na een kort dienstverband bij de amateurs van Magreb’90 en een periode zonder club, pikte Volendam hem ruim een jaar geleden op.