‘Suárez is niet meer onaantastbaar en mag net als viertal vertrekken’

Het seizoen van Barcelona eindigde zaterdag in mineur. Waar de Catalanen eerder in de Champions League al een 3-0 voorsprong tegen Liverpool weggaven door in Engeland met 4-0 onderuit te gaan, bleek zaterdag Valencia in de finale van de Copa del Rey te sterk voor Barcelona (1-2). Naast trainer Ernesto Valverde twijfelt de clubleiding ook over de toekomst van enkele routiniers.

In verschillende 'crisisvergaderingen' hebben de spelers aangegeven dat Valverde de tegenvallende prestaties niet valt aan te rekenen, zo claimt Sport maandag. De leiding zou nog in gesprek gaan met Valverde over de te varen koers met Barcelona. Naast de trainer liggen ook enkele spelers onder een vergrootglas bij de top van Barcelona, zo klinkt het.

Men plaatst twijfels over de toekomst van Luis Suárez, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Ivan Rakitic en Sergio Busquets bij Barcelona. Suárez besloot bijvoorbeeld een operatie te ondergaan, waardoor hij de bekerfinale miste. "De slechte verstandhouding tussen het bestuur en Suárez betekent nu dat de spits op de lijst van mogelijke uitgaande transfers staat", zo klinkt het.

"Suárez en het bestuur hebben wel vaker met elkaar overhoop gelegen. Zijn goede relatie met Lionel Messi zorgt er vaak voor dat hij als 'onaantastbaar' wordt beschouwd, maar ook door zijn slechte optredens tegen Liverpool in de Champions League kan hij het kind van de rekening worden.” Naast Suárez zou Barcelona ook twijfelen over Umtiti, Alba, Rakitic en Busquets.

Umtiti negeerde in het begin van het seizoen het advies van Barcelona om een operatie te ondergaan en heeft nu nog steeds fysiek ongemak. Zodoende staat Barcelona open voor een transfer van de Fransman. Daarnaast hebben Alba, Rakitic en Busquets volgens de clubleiding een 'slecht seizoen' met erbarmelijke duels achter de rug. Sommigen in de top van Barcelona wil een of meerdere van deze spelers verkopen, ook om de salariskosten te drukken.