ADO meldt massale uittocht en praat met viertal over toekomstplannen

ADO Den Haag neemt definitief afscheid van zeven spelers die in het bezit zijn van een aflopend (huur)contract, zo meldt de Eredivisionist maandagmiddag via de officiële kanalen. Met een aantal andere spelers zijn de gesprekken over een langere samenwerking nog gaande, zo meldt de nummer negen van de Eredivisie.

Trevor David, Melvyn Lorenzen, Chovanie Amatkarijo, Samuel Chromek en Timon Fikkert zullen volgend seizoen niet meer voor ADO spelen, omdat hun aflopende verbintenis niet verlengd wordt. Daarnaast lopen de huurperiodes van Ricardo Kishna (Lazio) en Giovanni Troupée (FC Utrecht) af, waardoor het duo in principe ook vertrekt.

Mike Havekotte, Erik Falkenburg, John Goossens en Sheraldo Becker bezitten ook over een aflopend contract bij ADO, maar over hun eventuele toekomst bij de club wordt op dit moment nog gesproken. 'ADO Den Haag bedankt alle vertrekkende spelers voor de samenwerking en wenst ze uiteraard veel succes voor de toekomst', zo besluit men op de clubsite.