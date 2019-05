Bernd Leno is verbolgen en spreekt van ‘schandaal’: ‘Ik vind het echt sneu’

Bernd Leno is verbolgen dat zijn ploeggenoot Henrikh Mkhitaryan niet kan afreizen naar Azerbeidzjan. Arsenal speelt woensdag in Baku de Europa League-finale tegen Chelsea. The Gunners moeten het doen zonder de Armeniër, aangezien Arsenal het vanwege de slechte verhoudingen tussen Armenië en Azerbeidzjan onverantwoord vindt om de speler af te laten reizen.

“Het is schandalig dat hij niet kan spelen. Hij werkt het hele seizoen al heel hard en kan dan niet naar de finale vanwege politieke redenen. Ik vind het echt sneu voor hem”, zegt de doelman van Arsenal tegenover Kicker. Leno gaat ook in op het feit dat de finale lijkt uit te draaien op een debacle, aangezien relatief weinig supporters aanwezig zullen zijn in het stadion in Baku, vanwege onder meer de reistijd en de kosten.

Er wordt geopperd dat beide clubs uit Londen de finale moeten boycotten, maar dat kan volgens Leno niet. “De club wil deze prijs pakken. We willen ook naar de Champions League. Als Arsenal en Chelsea weigeren, dan worden ze waarschijnlijk verbannen door de UEFA. Dus boycotten gaat niet zo makkelijk”, aldus Leno, die ervan uitgaat dat Petr Cech, zoals wel vaker in de Europa League, onder de lat staat.

"Ik heb veel respect voor Petr. Hij verdient alle lof, maar het is ook duidelijk dat ik een sportman ben. Ik wil altijd spelen, zeker in een finale. De Europa League winnen zou mijn eerste grote titel betekenen. We willen dolgraag weer in de Champions League spelen. Het ritme van donderdag en zondag spelen is niet goed voor ons, omdat je in de competitie dan altijd puntverlies lijdt.”