Blind: ‘Dat zijn eigenlijk wel twee dieptepunten in mijn carrière’

Daley Blind meldde zich afgelopen dagen bij Oranje, dat zich voorbereidt op de finaleronde van de Nations League. In de halve finale van dat toernooi neemt de formatie van bondscoach Ronald Koeman het op tegen Engeland. De 29-jarige verdediger annex middenvelder van Ajax benadrukt in gesprek met de NOS dat Oranje voor niemand bang hoeft te zijn.

“We hebben uitstekend gepresteerd in de groep (met Frankrijk en Duitsland, red.) en het is fantastisch dat we nu de finaleronde hebben bereikt. Daar hebben we keihard voor geknokt. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn, de sfeer is heel positief in de groep. Ik denk dat we voor niemand bang hoeven te zijn”, zegt Blind, die benieuwd is naar de ambiance tijdens de finaleronde van de Nations League in Portugal. “Ik weet niet of het te vergelijken is met een eindtoernooi. Ik hoop op volle stadions. Het is voor mij ook nieuw, maar het is wel een prijs en die wil je winnen.”

Het winnen van de Nations League zou voor Blind de kroon vormen op een fraai seizoen, waarin hij met Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker veroverde. “Het was een seizoen met heel vele wedstrijden, dus je leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Daartussen heb je geen tijd om er bij stil te staan. Dat besef komt achteraf, als je het gaat hebben over het seizoen. Hoe mooi het was, maar ook hoe pijnlijk het soms was”, zo verwijst de 62-voudig naar de uitschakeling in de Champions League, waarin Ajax in de allerlaatste seconde van de return van de halve finale geëlimineerd werd door Tottenham Hotspur.

“Na die wedstrijd was het heel fijn dat we snel weer een wedstrijd hadden. We konden ons focussen op het kampioenschap en dat pakte fantastisch uit. Dat heb ik nog niet helemaal verwerkt. Het doet nog steeds pijn. Zeker als je het er nu met een paar jongens over hebt, je bent zo dichtbij geweest. Dat gevoel zal nog wel even voortduren”, stelt Blind, die de vraag krijgt of de nederlaag tegen Tottenham te vergelijken was met die van Oranje op het WK 2014 in de halve finale. Daarin dwarsboomde Argentinië de weg naar de finale, na het nemen van strafschoppen.

“Toen hebben we niet echt verloren, omdat de kans bij strafschop altijd fifty-fifty is. Nu met Ajax, in de laatste seconden, was toch pijnlijker”, antwoordt Blind. “Dat zijn eigenlijk wel twee dieptepunten in mijn carrière. Maar het zijn beide fantastische campagnes geweest, waar ik ontzettend van genoten heb. Nu kunnen we met Oranje een prijs winnen en daar gaan we voor strijden, het zou fantastisch zijn om een prijs te pakken met Nederland.”