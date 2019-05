Hasselbaink: ‘Zij hebben geprobeerd om Suárez te vervangen, dat lukte niet’

Het is aannemelijk dat Chelsea komende zomer afscheid moet nemen van Eden Hazard. De Belgische vleugelaanvaller lijkt the Blues te gaan verlaten voor een dienstverband bij Real Madrid. Jimmy Floyd Hasselbaink stelt dat zijn voormalig werkgever niet moet proberen om Hazard te vervangen, maar een andere weg dient in te slaan.

“Hazard is niet te vervangen en je moet ook niet proberen om dat te doen. Ze moeten iets anders proberen te doen. Als je hem gaat proberen te vervangen, werkt dat niet. Kijk bijvoorbeeld naar Liverpool. Zij hebben geprobeerd om Luis Suárez te vervangen en dat lukte niet. Toen Philippe Coutinho vertrok, hebben ze iets anders geprobeerd. Ze zijn een andere weg ingeslagen en iedereen bij Liverpool is Coutinho al vergeten”, zegt Hasselbaink in gesprek met de Daily Express.

“Chelsea moet het op dezelfde wijze als Liverpool aanpakken. Misschien moeten ze een andere weg inslaan, met een andere aanpak”, vervolgt de oud-spits. Zoals het er nu naar uitziet, kan Chelsea de komende twee transferwindows geen spelers halen. Alleen via het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) kan een transferverbod nog verdwijnen. Komende woensdag staat Chelsea in de Europa League-finale tegenover Arsenal, dat in januari in het Emirates Stadium met 2-0 won van the Blues.

Hasselbaink hoopt dat Maurizio Sarri die laatste ontmoeting in het achterhoofd houdt om the Gunners in Baku te verslaan. “Die wedstrijd was zo intens, Arsenal zette druk en we weten allemaal dat Chelsea graag van achteruit controleert. Chelsea heeft destijds verzuimd om gebruik te maken van de zwakke plek van Arsenal, de verdediging. Als daar druk op gezet kan worden, kan dat in het voordeel van Chelsea werken."