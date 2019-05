City woedend over ‘hypocriete’ uitspraken: ‘Verontrustend, eerlijk gezegd'

Javier Tebas haalde vorige week fors uit naar Paris Saint-Germain en Manchester City. De voorzitter van LaLiga noemde de clubs ‘speeltjes van een oliestaat’, die de structuur van het internationale voetbal overhoop gooien. Khaldoon Mubarak, preses van Manchester City, noemt deze kritiek in gesprek met the Guardian ‘hypocriet’.

“Met succes ontstaat er automatisch een zekere jaloezie. Toen Manchester United jarenlang de Premier League domineerde, moesten ze daar ook mee dealen. Het is niet gemakkelijk in onze competitie, dat weten we. De voetbalwereld is klein, dus het is snel bekend als iemand in een bestuursfunctie iets zegt. De realiteit is dat we niet de duurste aankopen hebben gedaan: niet de duurste keeper, niet de duurste middenvelder en niet de duurste spits. Kijk naar de feiten”, zo reageert Mubarak op de kritiek van Tebas.

“Er is iets heel fout als je etniciteit in een gesprek brengt”, verwijst de voorzitter van Manchester City naar het feit dat Tebas het expliciet had over clubs die in handen zijn van een eigenaar uit het Midden-Oosten. “Dat is gewoon ugly. De enige reden dat hij teams in hetzelfde rijtje plaatst, is op basis van etniciteit. Ik vind dat verontrustend, eerlijk gezegd. Hij praat over hoe we de markt verstoord hebben? Ironisch genoeg is dat een hypocriete uitspraak. Kijk maar naar de Spaanse competitie, want wie is er begonnen met het breken van wereldrecords? Luís Figo, Zinédine Zidane, waar vonden dat soort waanzinnige transfers plaats?”

“Er is een duidelijke aanval op de Premier League en dat komt consistent uit dezelfde hoek. Laten we niet vergeten dat dit de beste competitie ter wereld is, kijk maar naar de resultaten in Europa. Ik weet dat mensen Manchester City niet willen verdedigen, maar verdedig dan in ieder geval de competitie”, concludeert Mubarak. Manchester City wordt momenteel onderzocht door de UEFA wegens het eventueel breken van de Financial Fair Play-regels. “Ik vertrouw dit soort instanties. Het is niet de eerste keer dat de UEFA ons onderzoekt, we moeten ermee dealen. We hebben vertrouwen in een goede afloop.”