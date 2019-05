'Als Ajax hem voor 25 miljoen euro kan kopen, dan moet je dat doen’

Ajax moet er alles aan doen om Martin Ödegaard over te nemen van Real Madrid, vinden Hans Kraay jr. en Stijn Schaars. Laatstgenoemde speelde bij sc Heerenveen samen met het Noorse talent en ziet dat hij zich bij Vitesse sterk heeft verbeterd ten opzichte van een seizoen eerder. Kraay jr. hoopt Ödegaard in het shirt van Ajax te zien, zelfs als hij 25 miljoen euro moet kosten.

“Als Ajax de gelegenheid krijgt om hem voor 25 miljoen euro te kopen, dan moet je dat gewoon doen”, aldus Kraay jr. bij De Tafel van Kees. Hij ziet in Ödegaard de ideale opvolger voor Hakim Ziyech. Schaars vindt dat zijn voormalig ploeggenoot goed bij Ajax zou passen. Wel denkt hij dat directeur spelerszaken Marc Overmars hem alleen moet halen wanneer Ziyech wordt verkocht. “Ajax zal wel eerst spelers moeten verkopen. Maar het is zeker dat Ödegaard het aankan.”

Ödegaard werd anderhalf jaar verhuurd aan Heerenveen en in Friesland maakte Schaars kennis met de kwaliteiten van het gewilde talent. Het afgelopen seizoen heeft Ödegaard in Arnhem grote stappen gemaakt. “Hij gaat nu bij Vitesse zijn talent koppelen aan rendement. In zijn eerste seizoen bij Heerenveen hikte Ödegaard daar nog tegenaan. Nu geeft hij assists, maakt hij goals en laat hij zien dat hij van een hoger niveau is dan de rest van de Eredivisie.”

Behalve Ajax zou ook Bayer Leverkusen serieuze interesse hebben in Ödegaard. Volgens El Espanol zou Real Madrid hem het liefst naar de Bundesliga laten gaan. Bij de verkoop zou de Koninklijke een terugkoopoptie willen bedingen. Dani Carvajal wordt als voorbeeld genomen. Hij werd in 2012 verkocht aan Bayer Leverkusen, waar hij zich sterk ontwikkelde, om vervolgens een jaar later voor 6,5 miljoen euro te worden teruggekocht.