‘Frustrerend als je het niet kan laten zien bij Oranje omdat je afvalt’

Wout Weghorst heeft zich vorige week na een jaar afwezigheid weer gemeld bij het Nederlands elftal. De spits van VfL Wolfsburg heeft indruk gemaakt in de Bundesliga en is door bondscoach Ronald Koeman beloond met een uitnodiging voor Oranje. Het afgelopen seizoen was Weghorst zeventien keer trefzeker op het hoogste Duitse niveau. Alleen Roy Makaay was in zijn eerste seizoen in Duitsland bij Bayern München met 23 doelpunten vaker trefzeker. “Ik lees ook dat ik iedereen verrast heb en niemand het verwacht had”, aldus Weghorst.

Maandagavond maakt Koeman de definitieve selectie voor het duel met Engeland in de Nations League bekend. De bondscoach zal waarschijnlijk kiezen tussen Luuk de Jong en Weghorst. Laatstgenoemde heeft zich het afgelopen seizoen zo sterk ontwikkeld, dat Wolfsburg zijn contract sterk heeft verbeterd. “Hier komt een andere Wout binnen”, reageert Weghorst in gesprek met De Telegraaf. “Ik heb een jaar lang in een topcompetitie gespeeld. Als hier dezelfde Wout had gestaan, zou ik een jaar lang hebben stilgestaan. Ik heb stappen gemaakt in voetballend vermogen, als aanspeelpunt en in het drukzetten. Wel ben ik hier binnengekomen met dezelfde denkwijze: om mezelf te laten zien en honderd procent te geven. Dat zal altijd zo zijn. Of ik nou spits van AZ ben of waar dan ook.”

“Uiteindelijk doe je het voor jezelf, heb je het streven en drijfveer om er het maximale uit te halen”, vervolgt de ex-aanvaller van onder meer Heracles Almelo en AZ. “Ik ben zeker tevreden met mijn jaar, maar het is wel frustrerend als je het niet kan laten zien bij Oranje omdat je afvalt voor de definitieve selectie. Het enige dat je kunt doen is zo goed mogelijk presteren. Alleen zo kom je erbij en dan geeft deze selectie een extra stimulans om te laten zien dat je erbij hoort. Laten zien dat je het elftal kunt helpen, omdat je verder bent dan een jaar geleden en mogelijk meer kunt betekenen voor een elftal. Uiteindelijk is het aan de trainer.”

Koeman liet weten dat hij De Jong meer een type spits vindt voor de rol van pinchhitter, dan Weghorst. “Dat is een goed teken, dat ik niet alleen als pinchhitter word gezien”, aldus Weghorst. “Maar ik denk dat ik die rol ook kan vervullen. Het is aan de ene kant positief dat de bondscoach het zo verwoordt. Maar ook Luuk heeft het hartstikke goed gedaan en een superseizoen gedraaid met 28 goals. Of het een keuze wordt tussen ons, is niet aan mij. Ik moet laten zien dat ik iets kan toevoegen.”