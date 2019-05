‘Waarom strikte het armlastige Feyenoord Martin Ödegaard niet?’

Feyenoord maakte vorige week wereldkundig dat Sjaak Troost op interim-basis werd aangesteld als technisch directeur. Hugo Borst wijst in zijn column in het Algemeen Dagblad op het contrast tussen Troost en John de Jong, de technisch manager van PSV. De columnist benadrukt tevens dat er op korte termijn heel veel werk verzet moet worden bij Feyenoord.

“Wat een schrijnend contrast: hoe intelligent John de Jong zich presenteerde als technisch directeur van PSV, en dan de vrijblijvende citaatjes van de nieuwe technisch directeur (ad interim) van Feyenoord, Sjaak Troost”, stelt Borst. Hij las hoe De Jong in een interview vertelde over het ‘arbeidsintensieve’ vak, waarin er ‘100 werknemers en 65 tot 70 contractspelers’ onder hem vallen. “En er wordt van hem uiteraard verwacht geen miskopen te doen en de spelers die hij laat gaan voor een goede prijs te verkopen.”

Borst constateert dat Feyenoord ‘dringend’ goede spelers heeft. “Wie niet sterk is moet slim zijn betekent in voetbaltermen: wie aan de geeuwhonger ligt moet koopjesjagen. Geen club heeft geld (op Ajax na natuurlijk), de concurrentie op de spelersmarkt is moordend. Een energieke man met kijk op voetbal is goud waard”, vervolgt de columnist, die Stan Valckx (VVV-Venlo) en Ted van Leeuwen (FC Twente) aanhaalt als voorbeelden. “Over een maand begint de eerste training al. Buitenkansjes vinden, daar gaat het om.”

Volgens Borst heeft Martin Ödegaard sc Heerenveen en Vitesse de afgelopen jaren slechts 35.000 euro per jaar gekost. “Waarom strikte het armlastige Feyenoord Ödegaard niet? Wist Van Geel niet hoe spotgoedkoop de Noor was of vond hij Odegaard geen versterking? Ik wil het vakmanschap van Martin van Geel hier niet betwisten. Hij deed het goed en slecht bij Feyenoord. Een zesje als rapportcijfer. Het is een arbeidsintensief ervaringsvak, dat technisch directeurschap. Martin van Geel laten opvolgen door Sjaak Troost, tja, dan zeg je: we hebben geen ambitie, of: we weten het niet meer.”