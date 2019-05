Edinson Cavani moest aan de medicijnen na historische nederlaag van PSG

Edinson Cavani heeft een carrière vol hoogte- en dieptepunten achter de rug. De 32-jarige spits van Paris Saint-Germain stelt dat de sensationele comeback van Barcelona in maart 2017 in de achtste finale van de Champions League hem veel pijn heeft gedaan. PSG verdedigde in het Camp Nou een 4-0 zege, maar ging in Spanje uiteindelijk onderuit met 6-1.

Cavani kon de fikse nederlaag tegen de Catalaanse topclub amper bevatten. “Ik kon 's nachts niet meer in slaap komen. Ik bracht de nacht lezend door en begon me zorgen te maken omdat de nachten voorbij gingen en ik de slaap maar niet meer kon vatten”, zegt Cavani, die sinds de zomer van 2013 actief is in Parijs, in een interview met ESPN.

De Uruguayaan vertelt dat hij lichte gezondheidsproblemen had gekregen door de mokerslag. “Dan was het half negen 's ochtends en dan zou ik in slaap kunnen vallen. Maar dan moest ik opstaan om te trainen.” Cavani legt uit dat medische hulp hem uiteindelijk er bovenop hebben geholpen. “De doktoren gaven mij een pil en beetje bij beetje begon ik weer te slapen.”

Cavani stelt dat de nederlaag tegen Barcelona zijn grootste dieptepunt is in zijn loopbaan. “Die wedstrijd heeft echt veel met mij gedaan. Het was een verschrikkelijke wedstrijd, omdat niemand dit ooit had kunnen verwachten”, aldus de 109-voudig international, die nog tot medio 2020 onder contract staat bij de Franse grootmacht.