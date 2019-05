Bas Dost kan de absurditeit nu nog meer inzien: ‘Het was niet gezond’

Bas Dost gaat met een tevreden gevoel op vakantie. De spits won zaterdag met Sporting Portugal de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi van Portugal, door FC Porto met penalty's te verslaan. Dat deed Sporting ondanks een gemiste strafschop van Dost. "Natuurlijk stoort dat me. Maar uiteindelijk boeit dat niet meer als je hebt gewonnen", zegt de Nederlander tegenover het Algemeen Dagblad.

Een jaar geleden speelde Dost ook al de Portugese bekerfinale, die toen met 1-2 verloren werd van Aves. De aanvaller speelde dat duel met een tulband, nadat hij een paar dagen eerder in elkaar was geslagen door hooligans van zijn eigen werkgever. "Wat er vorig jaar gebeurde, was echt een absurde situatie", aldus Dost. "Als team hebben we toen echter besloten dat we die wedstrijd toch gingen spelen. Na die tijd heb wel eens gedacht: ik weet niet of dat een goede keuze was."

De spits betreurt dat hij de finale tegen Aves heeft gespeeld. "Het was niet gezond dat ik toen gespeeld heb, maar die finale moet je vergeten. Ik weet daar ook bijna niets meer van", vertelt Dost, die ook zaterdag aan vorig jaar moest denken. "In de wedstrijd zelf niet, maar vlak voor het begin en daarna wel. Bij de ceremonie na afloop wordt de verliezer als eerste naar voren gehaald. Ik weet nog wel hoe wij daar vorig jaar liepen. Des te mooier dat we nu gewonnen hebben."

Dost vindt dat hij dit seizoen individueel minder goed heeft gepresteerd dan in zijn voorgaande jaren bij Sporting. "In mijn eerste twee seizoenen heb ik belachelijk veel goals gemaakt", zegt de 29-jarige aanvalsleider, die een jaar geleden bedankte voor het Nederlands elftal. "Ik vind het niet zo erg om een keer niet de held te zijn. Door blessures was dit van mijn drie seizoenen bij Sporting de minste. Maar ik heb wel twee prijzen gewonnen. Ik ga met een prima gevoel de vakantie in."