Klopp in de wolken met ‘invloedrijke’ Nederlander: ‘Ik was net zoals hij’

Jürgen Klopp is verheugd dat Pepijn Lijnders weer onderdeel uitmaakt van zijn technische staf bij Liverpool. De Nederlander vertrok in januari 2018 naar NEC, maar keerde na een halfjaar alweer terug bij the Reds. Klopp is blij dat Lijnders weer zijn assistent is. “Pep Lijnders, ik kan een boek over hem schrijven”, zegt de manager, geciteerd door de Liverpool Echo.

“Een boek over hoe groot zijn invloed wel niet is. Over wat een geweldige, jonge - ik weet nog steeds niet precies wat zijn titel is - assistent hij is! Hij is een fantastische jonge coach. Hij is prettig aanwezig op de trainingen en heeft een grote invloed met zijn optimisme. Dat is gewoon een feit”, vervolgt Klopp, die in Lijnders een jongere versie van zichzelf ziet.

“Ik was net zoals hij toen ik jong was. Zo ben ik nu niet meer, moet ik eerlijk zijn.” De Duitse trainer deelt ook complimenten uit aan de rest van zijn staf. “We hebben Jack Robinson gehaald en John Achterberg werkt ook nog steeds met de keepers. De trainers hebben na de komst van Alisson Becker goed gehandeld. Ze hebben Alisson en Simon Mignolet meer bij elkaar gebracht.”

“En wat Mona (Nemmer, voedingsdeskundige, red.) doet, is geweldig. En we hebben ook Thomas (Gronnemark, red.) gehaald, hij heeft onze manier van ingooien compleet veranderd. Er zijn achttien verschillende soorten ingooien en bij iedere ingooi willen we meteen weer de bal hebben. Het heeft geen zin om een fifty-fifty situatie te hebben en de bal dan te verliezen. Daarin hebben we ook enorme stappen gemaakt”, besluit Klopp.