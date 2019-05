Jaap Stam adviseert Ajacied: ‘Ik denk dat hij hier goed zou passen’

Jaap Stam denkt dat Matthijs de Ligt een perfecte versterking zou zijn voor Manchester United. De oud-international was zondag na afloop van de Treble Reunion-wedstrijd tussen oud-spelers van the Red Devils en Bayern München (5-0) lovend over de verdediger van Ajax. "Ik denk dat hij hier goed zou passen, maar het is aan hem", aldus de trainer, die per 1 juli aan de slag gaat bij Feyenoord.

"Hij is een geweldige speler, die weliswaar jong is, maar speelt als een volwassene", zegt Stam tegenover Manchester Evening News. "Hij is goed aan de bal, is agressief, tactisch goed onderlegd, ziet en leest het spel goed en heeft ook de mentale kracht om wat te bereiken. Dat is een van de belangrijkste dingen om te hebben als speler. Je moet doelen stellen, stappen maken en jezelf blijven verbeteren om naar het hoogste niveau te gaan."

Stam adviseert Manchester United dan ook om de verdediger aan te trekken. "Ik denk dat hij hier heel goed zou passen, mits de club hem probeert te halen. Ik weet niet of dat echt zo is, want er wordt veel gezegd en geschreven. Hij is gewoon het type speler dat hier heel goed zou passen. Ik denk dat de manager (Ole Gunnar Solskjaer, red.) graag met hem zou werken."

Zelf lacht De Ligt de geruchten over een transfer naar de Engelse topclub weg. "Ik heb het ook gelezen. En dat bedrag (een jaarsalaris van veertien miljoen euro per jaar, red.) ook. Het zijn allemaal grappige verhalen en het is de kunst om het met een korreltje zout te nemen", zei de aanvoerder van Ajax zondag voor de camera's van FOX Sports.