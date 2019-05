‘Ronaldoloos’ Juventus neemt in mineur afscheid van Allegri

Juventus heeft zondag de laatste wedstrijd van trainer Massimiliano Allegri met 2-0 verloren op bezoek bij Sampdoria. Voor beide clubs stond vooraf niets meer op het spel en de wedstrijd stond dan ook vooral in het teken van het afscheid van Allegri. De oefenmeester, die in vijf seizoenen evenzoveel keer kampioen werd met Juventus en vier keer de Coppa Italia won, vertrekt komende zomer bij la Vecchia Signora.

Sterspeler Cristiano Ronaldo hoefde van Allegri niet mee af te reizen naar Genua en kon zich daarom richten op de aankomende interlands met Portugal. In zijn plaats kreeg de negentienjarige Matheus Pereira zijn eerste basisplaats bij Juventus. De aanval bestond verder uit Moise Kean en Paulo Dybala, die al langere tijd in verband wordt gebracht met een vertrek uit Turijn, hoewel de Argentijn vrijdag ontkende te willen vertrekken.

In de weinig opwindende eerste helft kreeg Sampdoria de eerste grote mogelijkheid. Fabio Quagliarella kon ogenschijnlijk eenvoudig scoren, maar schoot van binnen het strafschopgebied net over. In de slotfase van het eerste bedrijf zag Juventus-spits Kean zijn kopbal op de kruising van het Sampdoria-doel belanden. Dybala leek in de rebound van dichtbij te gaan scoren, maar zag zijn inzet hoog over vliegen.

Diep in de tweede helft tikte Kean de bal over doelman Rafael binnen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat de spits buitenspel stond. Vlak daarna zette Grégoire Defrel de thuisploeg op voorsprong. De aanvaller dook op in de zestien van Juventus en zag zijn poging via het been van verdediger Daniele Rugani binnen rollen. In de blessuretijd besliste invaller Gianluca Caprari met een prachtige vrije trap de wedstrijd: 2-0.