Stam baart opzien bij duel in Engeland: ‘We kunnen hem goed gebruiken’

Jaap Stam heeft zondag een goede indruk achtergelaten in de reüniewedstrijd tussen Manchester United en Bayern München op Old Trafford, precies twee decennia na de Champions League-finale tussen beide ploegen in het Camp Nou. De nieuwbakken trainer van Feyenoord schuwde de duels niet en haalde onder meer Ivica Olic hard onderuit. Ole Gunnar Solskjaer, verantwoordelijk voor de winnende treffer in de eindstrijd van 1999, was onder de indruk van zijn voormalig ploeggenoot.

“Wie mij het meest opviel? Jaap en Ronny!”, doelt de manager van Manchester United na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting bij BT Sport op de samenwerking tussen Stam en oud-verdediger Ronny Johnsen, destijds het centrale verdedigingsduo van the Mancunians. “Bij Manchester United kunnen we die twee nog goed gebruiken.”

“Het was leuk om weer op het veld te staan”, vervolgt de inmiddels 46-jarige Solskjaer het interview op serieuze wijze. “Twintig jaar geleden speelden we deze wedstrijd ook, maar toen ging het duidelijk een stuk beter. Mijn kuiten willen domweg niet meer. Maar ik moet zeggen: sommige jongens zijn nog best fit. Ik heb een aantal mooie tackles gezien.”

Manchester United versloeg Bayern uiteindelijk met ruime cijfers: 5-0. Solskjaer was een van de doelpuntenmakers. David Beckham, Dwight Yorke, Nicky Butt en Louis Saha wisten ook het net te vinden. Sir Alex Ferguson, die 26 jaar lang de scepter zwaaide en in 2013 met pensioen ging, keerde speciaal voor de gelegenheid terug op de bank van zijn oude liefde.