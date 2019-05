Liverpool-aanvaller onthult: ‘Zelfs Klopp geloofde er niet meer in’

Liverpool knikkerde verrassenderwijs Barcelona uit de Champions League, door in eigen huis met 4-0 te winnen van de Catalanen. Daarmee werd de 3-0 nederlaag van een week eerder in Spanje weggepoetst en bereikten the Reds de finale. Sadio Mané onthult dat zelfs zijn manager bij Liverpool, Jürgen Klopp, geen rekening had gehouden met de wederopstanding.

"Voor de wedstrijd tegen Barcelona, zo had ik de trainer nog nooit gezien", zegt Mané tegenover Telefoot. "Klopp moedigde ons aan, maar hij geloofde er zelf eerlijk gezegd niet eens in", aldus de Senegalees international, die lovend is over zijn oefenmeester. "Hij is uitzonderlijk, hij zorgt ervoor dat je wil vechten voor hem en alles voor hem geeft."

Liverpool kwam dit seizoen één punt tekort voor de Premier League-titel, die aan Manchester City gelaten moest worden. De Champions League-finale van volgende week tegen Tottenham Hotspur is de laatste kans voor de club op een prijs. "De finale bestaat uit één wedstrijd, dat is anders dan een competitiewedstrijd, want je kunt je niet verschuilen", zegt Mané, die gelooft in de winst. "Ik denk dat we favoriet zijn."

Mané, die sinds 2016 voor Liverpool speelt, kende het meest productieve seizoen uit zijn loopbaan. De vleugelspeler pakte de Gouden Schoen in Engeland, door 22 doelpunten te maken in de Premier League. Die titel deelt hij overigens met ploeggenoot Mohamed Salah en Arsenal-speler Pierre-Emerick Aubameyang.